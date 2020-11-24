شكرا لقرائتكم خبر عن "قلما" بطلا لدورى كرة القدم لمراكز الشباب بالقليوبية في نسخته الثامنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج فريق كرة القدم بمركز شباب قرية قلما مركز قليوب، بطلا لنهائي دروى مراكز الشباب بالقليوبية في نسخته الثامنة، عقب فوزه فى المباراة التى أقيمت اليوم على استاد بنها، ونظيره فريق شباب كفر طحا بشبين القناطر، والتى انتهت بتقدم قلما بهدفين مقابل لا شئ.

وشهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، وقيادات مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، المباراة التى جرت وسط إجراءات إحترازية لمواجهة تفشي فيروس كرونا المستجد.

وقدم المحافظ والدكتور محمود الصبروط، كأس البطولة والميداليات التذكارية لحكام المباراة النهائية وميداليات المركز الثاني وسط أجواء إحتفالية بين اللاعبين والأجهزة الفنية ومجالس إدارات الفرق المشاركة.

وقال الدكتور محمود الصبروط، إن الدوري يهدف الدورى لشغل فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع، واكتشاف المواهب الجيدة وصقلها لتدعيم فرق الأندية الرياضية بالمحافظة وتوطيد الصداقة والمحبة بين شباب المحافظة.

وأضاف الصبروط، أن المبارة تمت تحت شعار مبادرة وزارة الشباب والرياضة "مصر أولا .. لا للتعصب" التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام برئاسة كرم جبر، لمناهضة التعصب فى الوسط الرياضى، مشيرا إلى أن المديرية نظمت عدد من الندوات التثقيفيه للشباب للتعريف بأهمية نبذ التعصب الرياضي والتحلي بالروح الرياضية، والتي تهدف إلى الحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية ونشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية، وأهمية احترام مشاعر الأطراف المتنافسة من اللاعبين والجماهير والإدارين والعمل على تهدئة المشاعر والحفاظ على سلامة الجماهير.

يذكر أن الدورى نفذ على ثلاث مراحل بدأ الدورى بالأدوار التمهيدية على مستوى الإدارات الفرعية، والمرحلة التى تليها الأدوار النهائية على مستوى المحافظة أما المرحلة الاخيرة فكانت المباراة النهائية بين فريقى مركز شباب كفر طحا مركز شبين القناطر ومركز شباب قلما، وأقيمت المبارة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تسليم الفريق الفائز الكأس



رفع الكأس من قبل الفريق الفائز



فرحة الفريق الفائز بكأس دورى مراكز الشباب بالقليوبية