شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم بعد إعارته لسموحة: أشكر إدارة الأهلى وخطوة مهمة فى مستقبلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمد عبد المنعم، لاعب النادى الأهلى، عن خالص شكره وتقديره لإدارة القلعة الحمراء، للموافقة على تجديد إعارته لمدة موسم لنادى سموحة، مشيرا إلى أنه سعيد جدا بهذه الخطوة التى يعتبرها خطوة هامة فى مستقبله الكروى، خاصة بعدما قدم مستوى جيد خلال فترة إعارته الأولى الموسم الماضى لمدة 6 أشهر، متمنيا أن يكون حسن ظن الجميع وأن يقدم موسم جيد له وللفريق السكندرى.





وكتب عبد المنعم، عبر حسابه على انستجرام: "بشكر النادى الأهلى ومجلس الإدارة على موافقتهم على إعارتى لموسم واحد لنادى سموحة والذى سبق وأعيرت له لمده 6 شهور الموسم الماضى، وكنت قد ظهرت بمستوى جيد ومشارك بصورة أساسية معه".





وتابع عبد المنعم: "إعارتى مرة أخرى لسموحة، خطوة كنت محتاجها وخطوة مهمة فى مستقبلى، إن شاء الله اكون عند حسن ظن الجميع وأقدم موسم كويس للفريق ولنفسى، لينا عودة قريبة بإذن الله".





وكان فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أكد عبر حسابه على فيس بوك، أمس الاثنين، أن النادى الأهلى يوافق على استمرار إعارة نجمه ونجم المنتخب الأولمبى محمد عبد المنعم، لنادى سموحة الموسم المقبل.





من ناحية أخرى، أعلن مسئولو سموحة سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق السكندرى والجهاز الفنى والإدارى، أمس الإثنين، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق.

ويخوض الفريق تدريباته اليومية على ملعب النادى على فتريتن صباحية ومسائية من أجل رفع معدل اللياقة الفينة والبدنية للاعبين خصوصا الصفقات الجديدة وذلك بعدما ألغيت مواجهة الإنتاج الحربى الودية بسبب الطقس السيء الذى ضرب الإسكندرية فى الأيام الماضية.

ويسبق التدريب محاضرة فنية من قبل الجهاز الفنى لشرح بعض الجمل التكتكية والخطط التى سيعتمد عليها الجهاز فى الموسم الجديد خصوصا فى ظل قوة منافسات الموسم الجديد بالإضافة إلى علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال التدريبات الماضية من الصفقات الجديدة التى تعاقد معاها خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

وتعاقد سموحه مع 8 صفقات حتى الآن هى محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال السودانى فى صفقة انتقال حر أيضا، فيما تم التعاقد مع عبد الكريم الوادى، رفيق كابو، لاعبا وادي دجلة، محمد أشرف حارس المقاولون العرب، أحمد الرفاعى، الظهير الأيسر لفريق الداخلية ومحمد ليلة لاعب الجونة فى صفقة انتقال حر، مع نجاحه فى تجديد استعارة محمد عبدالمنعم من الأهلى لمدة موسم واحد فقط.