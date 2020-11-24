شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز يخضع لمسحة جديدة غدا للتأكد من عدم إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع أيمن عبد العزيز المدرب العام السابق لفريق الزمالك لمسحة كورونا غدا، للتأكد من عدم اصابته بالفيروس ، بعدما اثبتت نتيجة المسحة الأولي التي خضع لها مع فريق الزمالك إيجابية العينة واصابته بالفيروس.

واجرى ايمن عبد العزيز بعض الفحوصات والأشعة والتحاليل أمس علي منطقة الصدر والجهاز التنفسي اثبتت جميعها سلبية المسحة، وهو ما جعله يقرر الخضوع لمسحة جديدة غدا للتأكد من عدم اصابته بفيروس كورونا من عدمه.

وخضع ايمن عبد العزيز لإجراءات مسحة كورونا مع لاعبي فريق الزمالك استعدادا لمباراة الأهلي المقرر لها الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا، في اطار القرار المنتظر لمجلس الزمالك بضم ايمن عبد العزيز للجهاز الفني للفريق خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى يضع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك امالا كبيرة علي 3 لاعبين داخل الفريق لحصد لقب دورى أبطال أفريقيا في مباراة الأهلي المقرر لها الجمعة المقبل، علي استاد القاهرة، حيث وضع البرتغالي خطة مواجهة الأهلى معتمدا علي الثلاثي وهم محمد أبو جبل في حراسة المرمى والتونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط والمغربي اشرف بن شرقي جناح مهاجم الفريق.

محمد أبو جبل الذي نجح في جميع الاختبارات التي خاضها مع الفريق في بطولتي الدورى ودورى ابطال افريقيا وكذلك نجاحه في قيادة الفريق لحصد بطولتي السوبر المحلي امام الأهلي والسوبر الافريقي امام الترجى التونسي ليصبح أحد القوى الرئيسية للفريق وأسلحته المهمة في معركة الجمعة.

ومنح باتشيكو تعليمات لأبو جبل بضرورة منح تعليمات للمدافعين والحديث معهم طوال فترات المباراة لضمان عدم سرحان احد لاعبي الدفاع، كما طالبه بالهدوء والسيطرة علي زملاءه في حالات التوتر او الضغوط وفقا لسير المباراة.

فيما يعقد باتشيكو امالا كبيرة علي التونسي فرجاني ساسي لقيادة الهجمات المرتدة لفريق الزمالك من خلال اجادته لنقل الكرة بسرعة من الدفاع للهجوم، مع الاستفادة من مهاراته الهجومية وقدراته الدفاية ليكون أحد مفاتيح خطة باتشيكو في مباراة القمة.

أما أشرف بن شرقى فسيكون اللاعب الجوكر داخل الملعب من خلال نقله في مراكز الجناح والوسط المهاجم طوال أحداث المباراة لخلخلة دفاع الأهلي وضمان عدم وقوعه فى رقابة لصيقة متوقعة من جانب مدافعي الأهلي تحد من خطورته.

من ناحية أخرى يخضع الثنائي أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي لبرنامج تأهيل مكثف في تدريب الفريق اليوم استعدادا لمباراة الأهلي المقرر لها الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام علي استاد القاهرة ، وذلك عقب انضمامهما لمعسكر الفريق اليوم.