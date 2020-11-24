شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو مطروح للكاراتيه يحصدون مراكز متقدمة في بطولة الجمهورية للكاراتية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز لاعبو مطروح الفوز بعدد من المراكز المتقدمة فى بطولة الجمهورية للكاراتية ، ومنها حصول اللاعبة سما بكر سعيد وزن 47 ك على المركز الثالث تحت 15سنة. واللاعب احمد حمودة احمد وزن 70ك على المركز الثامن تحت 15سنة ، واللاعب مراد أحمد عبدالرحمن وزن57ك على المركز الثالث تحت 16 سنة ، واللاعبة أسماء عبدالوهاب فوزى وزن 59 ك على المركز السادس تحت 16سنة، واللاعب شادى ابراهيم عبد الرازق وزن 57ك على المركز السابع تحت16سنه ، واللاعب محمد يونس عليوة وزن 55 ك على المركز الثالث تحت 17سنه. واللاعبه جهاد أمين عباس وزن53ك على المركز الثانى تحت18سنه..



من جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة للاعبين لتميزهم وتفوقهم الرياضى مع إعلاء مكانة مطروح الرياضية بين محافظات الجمهورية ، مؤكداً على استمرار تقديم كافة الدعم للارتقاء بمنظومة الرياضة بمطروح مع تمتع أبنائها بالتفوق والتميز الرياضي في الألعاب المختلفة الجماعية والفردية.