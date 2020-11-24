شكرا لقرائتكم خبر عمدة طوكيو تعد بدورة أولمبية آمنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كررت عمدة العاصمة اليابانية طوكيو يوريكو كويكي التأكيد أمس على التزام المدينة بإقامة دورة الألعاب الأولمبية التي تأجلت إلى العام المقبل، في ظل إجراءات تضمن سلامة المشاركين، وذلك رغم الموجة الأخيرة لانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد في العاصمة اليابانية. وقالت كويكي في مؤتمر صحفي بنادي المراسلين الأجانب في اليابان «إن طوكيو ستتخذ كل الإجراءات الممكنة لضمان سلامة الرياضيين وجميع المشاركين في الدورة الأولمبية». وأضافت «أولمبياد طوكيو 2020 يمكن أن يشكل رمزا أيضا لقدرة البشرية على التعافي، حيث نعمل سويا على التغلب على هذا العدو غير المرئي». وأضافت «أولمبياد طوكيو 2020 يمكن أن يشكل رمزا أيضا لقدرة البشرية على التعافي، حيث نعمل سويا على التغلب على هذا العدو غير المرئي».

كانت هذه تفاصيل خبر عمدة طوكيو تعد بدورة أولمبية آمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.