شكرا لقرائتكم خبر كلوب يحمل العقود التلفزيونية سبب إصابات اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقد المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي الألماني يورجن كلوب، القنوات التلفزيونية، معتبرا أنها السبب في كم الإصابات في فريقه، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمواجهة أتالانتا الإيطالي اليوم في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا

ويواصل ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي، مشواره في المسابقة الأوروبية بدون هزيمة متصدرا المجموعة الرابعة، لكن جدول المباريات المزدحم الملتزم بعقود البث استنفد طاقة فريقه وتسبب في تعرض اللاعبين للإصابات.

ومنذ بداية الموسم الحالي، خسر ليفربول 12 لاعبا بسبب الإصابة أو التعرض لفيروس كورونا المستجد، حيث كان الغيني نابي كيتا والسويسري شيردان شاكيري وجوردان هيندرسون آخر المنضمين للقائمة.

وسيخضع النجم المصري محمد صلاح لاختبار متأخر لفيروس كورونا، وذلك بعدما جاءت عينته إيجابية خلال وجوده مع منتخب بلاده. وسيمنح الفوز على أتالانتا، فريق ليفربول بطاقة العبور لدور الـ16، لكن بعد ذلك سيكون لديه وقت قصير للاستعداد لمباراة برايتون بالدوري الإنجليزي، والمقرر لها ظهر السبت المقبل .

وأبدى كلوب مخاوفه من عدم قدرته على إيجاد فريق يخوض به المباريات، إذا استمر ضغط المباريات بهذا الشكل.

وأضاف «إذا ما واصلنا اللعب يوم الأربعاء ثم ظهر السبت، فلا أجزم بأننا سوف ننهي الموسم بـ11 لاعبا».

وتابع كلوب «الحديث عن العقود يصيبني بالجنون، لأن العقود لم يتم إبرامها لموسم كورونا، كل شيء تغير لكن عقود الرعاة والقنوات التلفزيونية ما زالت كما هي، لدينا هذا لنحافظ عليه».

وأضاف في لقاء مع قناة «سكاي تي في»، «الجميع يخبرني أن الأمر صعب، لكن الأمر صعب للغاية على اللاعبين، الباقي هو مجرد قرار على طاولة في مكتب».

وعلى نفس شاكلة الموسم الماضي، والذي شهد تحطيم ليفربول للأرقام القياسية للفوز بلقب الدوري الإنجليزي، يؤكد كلوب أنه ليس لديه الوقت للاحتفال بالأرقام القياسية.

وحتى مع عدم وجود نجوم الفريق، أكد كلوب أن ليفربول لن يكون مجرد مباراة سهلة لأي منافس.