شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يتعادل مع المحلة 1/1 وديا استعدادا لمواجهة الزمالك بالكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشري مع فريقه غزل المحلة بهدف لكل فريق في اللقاء الودي الذي جمعهما عصر اليوم علي ستاد جهاز الرياضة العسكري ، واستقر طارق العشري على دخول معسكر مغلق بالإسكندرية لمدة 4 أيام تبدأ من الخميس المقبل استعدادًا لموقعة كأس مصر، وضرب فريق طلائع الجيش موعدًا مع الزمالك فى نصف نهائى بطولة الكأس، بعدما حصد الطلائع بطاقة التأهل بالفوز على بيراميدز بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح، حيث تألق محمد بسام حارس مرمى الفريق وتصدى لثلاثة ركلات ترجيح من أربعة ركلات سددت على مرماه ، كما تخطى الزمالك عقبة نادى مصر بهدفين مقابل هدف.

عقد طارق العشرى جلسة مع لاعبيه شرح لهم تفاصيل المرحلة المقبلة وطالبهم خلالها ببذل أقصى الجهد لحجز مكان أساسى فى تشكيلة الفريق، مؤكدًا أنه لن يوجد مكان للمقصرين أو المستهترين خلال التدريبات.

وتعاقد طلائع الجيش مع 6 صفقات حتى الآن هى حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد، فيما تم التعاقد مع رباعى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب، وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال في صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدوري القسم الثانى ، بجانب تمديد اعارة ناصر منسى من بيراميدز موسماً آخر.

ورحل عن طلائع الجيش سبعة لاعبين بعد انتهاء إعارتهم مع الفريق وهم كريم طارق وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وكريم ممدوح وكيفين موهيرى وأبو بكر ديارا، بخلاف عمار حمدى الذى انتهت إعارته وانتقل لصفوف الاتحاد السكندرى على سبيل الاعارة موسمين، فيما تم توجيه الشكر للثلاثي اسلام سري ومحمد جمال بيبو ومحمود سامي، وانتقل عاصم صلاح وأبو المجد بوشا لفريق البنك الاهلى.

وكان الأهلى قد أعار مارسيلو للصفاقسى التونسى فى يناير الماضى، وشارك فى ثلاث مباريات قبل أن يفسخ تعاقده مع النادى التونسى ويعود للقاهرة بسبب جائحة كورونا فيما خاض عمرو مرعى هذا الموسم 25 مباراة مع المقاصة الذى لعب له معاراً من بيراميدز ونجح فى تسجيل 7 أهداف وتنقل مرعي، بين عدة أندية خلال مسيرته الكروية، على رأسها وادى دجلة والداخلية وإنبى والنجم الساحلى التونسى وبيراميدز.

وبدأ الطلائع تدريباته استعدادًا للموسم الجديد باستاد جهاز الرياضة العسكرى، بعد حصول اللاعبين على راحة عقب مباراة الأهلى بالجولة الأخيرة للدورى مساء السبت الماضى والتى خسرها بثلاثية دون رد ليتوقف رصيده عند 41 نقطة فى المركز 11 بجدول الترتيب بعد لعب 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا.