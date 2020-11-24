شكرا لقرائتكم نجم وسط النصر ينضم للداخلية رسميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبرم نادي الداخلية بقيادة هشام زكريا صفقة قوية في إطار الاستعداد للموسم الجديد بالدوري القسم الثاني 2020/2022.

وتعاقد الداخلية مع مؤمن عاطف نجم خط وسط نادي النصر قبل غلق باب القيد بساعات .

ووقع مؤمن عاكف للداخلية لمدة ثلاثة مواسم ويعد إضافة قوية لخط وسط الداخلية الذي يسعي للمنافسة علي الصعود للممتاز .

يذكر أن مؤمن عاطف إضافة قوية للداخلية ويمتلك مقومات فنية عالية في مركز الوسط المدافع وبدأ مشواره مع الكرة في ناشئين وادي دجلة وتدرج في صفوف الناشئين حتي لعب الفريق الأول قبل أن ينتقل لنادي أسوان كما لعب في صفوف النصر بالدوري الممتاز وانضم للداخلية هذا الموسم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع النصر.

ويواجه الداخلية نظيره النصر غدا الاربعاء في الاسبوع الاول بدوري القسم الثاني .