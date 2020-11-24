شكرا لقرائتكم إصابة حارسى المصري البورسعيدي دعدور وثروت بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصيب أحمد دعدور وعصام ثروت حارسى المصرى المنضمين حديثا لصفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية بفيروس كورونا المستجد وقام اللاعبان بدخول العزل الصحى والحصول على العلاج اللازم طبقا لبروتوكول وزارة الرياضة على أن ينضما للتدريبات عقب إجراء المسحة الطبية وشفائهما من الفيروس تماما .

كان أحمد دعدور انضم للمصرى البورسعيدى قادما من بيراميدز ، بينما تعاقد الفريق البورسعيدى مع عصام ثروت قادما من نادى مصر فى صفقة ثلاثية بصحبه زميليه مصطفى سلطان وعلاء عطا .

وأجريت ظهر أمس قرعة الدورى الممتاز الجديد المقرر إنطلاقه يوم 11 ديسمبر المقبل وسيواجه المصرى البورسعيدى نظيره الإسماعيلى فى الأسبوع الأول للمسابقة .

من ناحية أخرى يدرس على ماهر، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، عدم التعاقد مع مدافعين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والاكتفاء بعودة الفلسطينى محمد الصالح العائد من الإعارة لكهرباء الإسماعيلية وتجربته بجانب اللاعبين القدامى.

وكان على ماهر قد طلب سرعة التعاقد مع مدافع ومهاجم سوبر لغلق باب الانتقالات الصيفية للفريق الساحلى، والتركيز الفترة المقبلة على أداء عدد من المباريات الودية لتجهيز اللاعبين قبل مباريات الدورى المقرر انطلاقه الأسبوع الأول من ديسمبر.

وتعاقد المصرى مع سبعة لاعبين حتى الآن، وهم أحمد شديد قناوى قادما من الإنتاج الحربى وثلاثى نادى مصر مصطفى سلطان وعلاء عطا وعصام ثروت وثنائى الزمالك محمد عنتر وأحمد رفعت وأخيرا أحمد دعدور حارس مرمى بيراميدز .