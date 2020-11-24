شكرا لقرائتكم "كورونا" تكشف أزمة حراسة المرمى فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الرعب الشديد تنتاب مسئولو النادي الأهلي خوفاً من إصابة محمد الشناوي حارس الفريق بفيروس كورونا قبل نهائي أفريقيا المقرر له الجمعة المقبل أمام الزمالك بإستاد القاهرة الدولي.

تأتي حالة الخوف نظراً لمخالطة الشناوي بعض لاعبي المنتخب الوطني الأول الذين أُصيبوا بكورونا وهم محمد النني وأحمد حسن كوكا وعلى جبر ، فيما لا تسمح الحالة البدنية والفنية لعلي لطفي الحارس الثاني بالفريق بالدفاع عن عرين الأحمر في هذا المعترك الكروي الكبير المعروف إعلامياً بـ"نهائي القرن".

موقف الجهاز الفني للأهلي وخوفه على الشناوي من كورونا كشف أزمة حراسة مرمى الاهلي قبل فوات الأون خاصة أن علي لطفي لم يحصل على ثقة أي مدير فني تولّى تدريب الفريق خلال السنوات الماضية كما أن مصطفى شوبير الحارس الثالث مازال صغير السن ( مواليد 2001) ويحتاج إلى عامين أو ثلاثة ليكتسب الخبرات الفنية التى تؤهله للدفاع عن عرين الأهلي.

وتشير المعلومات الواردة من داخل الأهلي إلى أن أول طلبات بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عقب نهائي أفريقيا هي طلب ضم حارس مرمى جيد ويمتلك مقومات اللعب في الاهلي ويكون بديلاً للنشاوي في مثل هذه الظروف الصعبة.

ورغم أن مسئولو الأهلي أطمأنوا على حالة الشناوي وأنه غير مُصاب بكورونا بعدما خضع لمسحة خلال الساعات الماضية إلا أن حالة القلق والرعب مازالت تفرض نفسها على سطح الأحداث الأهلاوية وأتفق الجميع في القلعة الحمراء على أن أزمة كورونا وحالة الهلع التى تنتاب النادي حالياً أثبتت أن الفريق بحاجة لحارس مرمى على مستوى عال من الكفاءة والقدرات الفنية العالية.