شكرا لقرائتكم ننشر خطاب اللجنة الأولمبية لاتحاد الكرة بمنع حضور رئيس الزمالك مباراة القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينشر الخليج 365 خطاب اللجنة الأولمبية لاتحاد الكرة، بمنع رئيس نادى الزمالك من حضور مباراة القمة الافريقية بين الأهلى والزمالك يوم 27 نوفمبر، فى نهائى دورى أبطال افريقيا بسبب قرار اللجنة الأولمبية السابق بايقافه 4 سنوات.



خطاب

فيما أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، تشديد مسئولى القلعة البيضاء على الإجراءات الاحترازية داخل معسكر الفريق الأبيض استعداداً لمباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الأهلى يوم الجمعة المقبل، وقال حمادة أنور فى تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أجرينا مسحتين للونش والفريق دخل معسكر مغلق بإعدادات قوية جداً واحتياطات جيدة للتقفيل على اللاعبين لأن الاختلاط صعب جداً وحتى العمال الذين يتعاملون مع اللاعبين لن يتغيروا حتى المباراة، الوقت قصير جدا ولا توجد فرصة لتعافى المصابين للحاق بنهائى أفريقيا، الوضع أصبح صعب ومضطرين للتعامل معه دون الحديث عن تأجيل المباراة.

وأضاف: كلنا قلقانين من مسحة كاف لصعوبة المباراة شرف لأى لاعب أن يشارك فيها، وكنا نتمنى أن تقام بحضور جماهيرى، وأى لاعب يتمنى أن يحافظ على نفسه ليتمكن من المشاركة، الأهلى والزمالك فى نهائى أفريقيا هو حدث قد لا يتكرر مستقبلاً والبطولة غالية جداً وصعبة وتاريخ لكل لاعب.

واختتم: الكاف لم يمانع فى الحضور الجماهيرى لكن الأمر يرتبط بموافقة الدولة والإجراءات الاحترازية.

ويخضع الثنائى أشرف بن شرقى وفرجانى ساسى لبرنامج تأهيل مكثف فى تدريب الفريق اليوم استعدادا لمباراة الأهلى المقرر لها الجمعة المقبل في نهائي دورى أبطال أفريقيا والتى ستقام على استاد القاهرة، وذلك عقب انضمامهما لمعسكر الفريق اليوم.

وخاض الزمالك مرانا صباحيا اليوم في معسكر الفريق بأحد فنادق القاهرة القريبة من المطار، على أن يؤدى اللاعبون برنامج تدريبات بدنية داخل جيم الفندق عقب وجبة الغداء.

من ناحية أخرى حرص مرتضى منصور رئيس الزمالك على تحفيز لاعبى فريقه قبل مواجهة الأهلى، قائلاً: "الزمالك سيواجه الأهلى الذى فاز عليه مرتين هذا الموسم وسنرد على كل من أخطأوا يوم الجمعة المقبلة.. أحييكم على الروح العالية التى ظهرت في مباراة نادى مصر، ومحمود عاشور عمل كل حاجة علشان يخرجكم من الكأس، يلغى أجوان وميحسبش ضربات جزاء ولكن علشان أنتم رجالة صعدتم".

وأضاف رئيس الزمالك: "مش عاوز أشوف الأحداث اللى حصلت فى أبو ظبى تحصل تانى حتى لو حصل أي استفزاز من أي لاعب، الزمالك كل يوم بينضرب علشان يقع لكن مش هيقع لأنه عنده جماهير بالملايين وبتساند بشكل كبير ليكم فلازم تفرحوهم يوم الجمعة".