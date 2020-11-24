تفاصيل أول صدام بين رمضان صبحي وبيراميدز

ذكرت وسائل إعلامية بأن أزمة قد نشبت بين إدارة نادي بيراميدز ورمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والمنضم لحديثاً لصفوف الفريق، بسبب تراجع أحد المعلنين عن إتمام تصوير إعلان خاص بأحد المنتجات، تمهيدًا لعرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وأفادت صحيفة "الوطن" بأن رمضان صبحي كان يحضّر نفسه لتصوير أحد الإعلانات، استعدادًا لعرضه في شهر رمضان المقبل، ولكنه فوجئ بتراجع الجهة المعلنة عن تصوير الإعلان دون إبداء أي أسباب.

وطلب رمضان من مسئولي ناديه التدخل لتنفيذ تصوير الإعلان أو تعويضه ماليًا، مثلما تم وعده من قبل مسئولي ناديه عند انضمامه للفريق.

وكان اللاعب فسخ تعاقده مع شركات إعلانية في وقت سابق بسبب رحيله عن الأهلي، خاصة أنه كان من المنتظر ظهوره بقميص القلعة الحمراء في الإعلان، وهو الأمر الذي أصبح مستحيلاً بعد انتقاله إلى بيراميدز.

وأضافت الصحيفة أن مسئولي بيراميدز رفضوا فكرة تعويض اللاعب ماليًا، مؤكدين أنه لا يوجد بند في العقد يسمح للإدارة بتعويض اللاعب مادياً حال فسخ التعاقد مع شركات الإعلانات، لافتين الحديث مع الجهة المعلنة بشكل ودي، لمعرفة أسباب تراجعها عن تنفيذ الإعلان، ولكن دون تحمل أي أعباء مالية حال تمسك الجهة المعلنة بموقفها.

وأكدت الصحيفة أن رمضان أبلغ مسئولي ناديه أنه "هناك تقصيراً في البحث له عن إعلانات"، رغم أنه تم التأكيد عليه قبل إتمام الانتقال أنه سيكون هناك تحضيراً لظهوره في العديد من الإعلانات.

وكان رمضان صبحي قد انتقل إلى صفوف بيراميدز في صفقة شهدت ضجة اعلامية كبيرة، بسبب رفض اللاعب البقاء مع الأهلي سواء عن تجديد إعارته أو شرائه نهائيًا من ناديه الإنجليزي، مستقرًا على الانتقال إلى بيراميدز مع مطلع الموسم الجديد.