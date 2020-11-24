قناة مصرية مجانية تنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي إفريقيا

كتب: ضياء السقا

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام إذاعة مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة المقبلة، أرضيا فقط على قناة أون تايم سبورتس.

وبحسب بيان للهيئة، أنهت الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين استعداداتها لإذاعة مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي والزمالك، بتجهيز وتوفير كافة الدعم الفني والتقني من كاميرات وسيارات البث وأطقم عمل نقل المباراة.

وأكد حسين زين على أهمية نقل المباراة بشكل متميز يليق وأهمية هذا الحدث الرياضي الكبير، مشددا على أن يلتزم الجميع بتناول المباراة بشكل حيادي ومتوازن وإمتاع المشاهدين بصورة متميزة وحضارية تسعد جمهور الناديين الكبيرين ومحبى وعشاق كرة القدم المصرية وتجنب كافة أشكال التعصب الرياضي لأن الفائز من الفريقين فى النهاية سيحمل علم مصر وستكون البطوله مصرية، مختتما البيان بقوله: "تبث المباراة أرضيا على قناة أون تايم سبورت فى الساعة التاسعة مساء الجمعة القادمة".

كيفية استقبال التردد الأرضي لـ"أون تايم سبورت"

يمكن للمشاهد استقبال التردد الأرضي للقناة، بجودة عالية من خلال أجهزة الاستقبال الرقمي، المطروحة في الأسواق، أو الاستعانة بالإريـال العادي فقط إذا كانت شاشتك تدعم خاصية البث الرقمي.

أما اذا كان تليفزيونك لا يدعم خاصية البث الرقمي، يمكنك الاستعانة بجهاز البث الرقمي، أو الاكتفاء بالإريـال العادي للحصول على صورة أقل جودة، حيث تتواجد أون تايم سبورت بدلا من الثانية الأرضية.

كما تذاع المباراة على beIN Sports HD 1 ,7 المشفرة، بتعليق: عصام الشوالي.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم في تمام التاسعة مساء يوم الجمعة المقبلة، صوب أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي لمتابعة ديربي القرن بين الغريمين الزمالك والأهلي في المواجهة المقررة بنهائي دوري أبطال إفريقيا.