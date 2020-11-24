بعد مخالطته لاعبين مصابين بكورونا.. الأهلي يعلن نتيجة مسحة محمد الشناوي

كتب: ضياء السقا

أعلن النادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية الخاصة بحارس الفريق محمد الشناوي، مما يعني عدم إصابته بفيروس كورونا.

وتأتى المسحة التى أجراها النادي الأخمر للشناوي من أجل التأكد من سلامة الحارس بعدما خرجت تقارير وشائعات حول إصابته بكورونا بدعوى أنه كان مُخالطاً لأكثر من لاعب في المنتخب الوطني والأهلى تعرضوا للإصابة بالفيروس مؤخراً.

وكان أُصيب أحمد رمضان بيكهام، مدافع الأهلي الجديدـ بفيروس كورونا، بعدما أثبتت المسحة طبية، التي خضع لها إيجابية إصابته بكوفيد 19.

وتأتى إصابة بيكهام بعد ساعات من إعلان انتقاله للأهلي بشكل رسمي لمدة خمسة مواسم قادماً من وادي دجلة.

وبذلك ارتفعت إصابات كورونا بين لاعبي الأهلي لـ 6 حالات، قبل أيام قليلة من نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك، يوم 27 نوفمبر الجاري.

وفي وقت سابق، أصيب وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بفيروس كورونا المستجد، بعدما جاءت مسحته إيجابية للفيروس.

وكان محمد شريف، لاعب النادي الأهلي والذي انتهت إعارته لإنبى، قد أعلن إصابته بالفيروس، بعد أيام قليلة من انتهاء معسكر المنتخب الوطني.

ونشر شريف عبر صفحته بموقع التغريدات تويتر، قائلا، "الحمد لله positive covide – 19 ".

كما أعلن أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي والمنتخب الأوليمبي إصابته بفيروس كورونا.

وكتب اللاعب الذي انتهت فترة إعارته للجونة بنهاية الدوري الماضي، عبر خاصية قصص موقع “انستجرام” أن مسحة كورونا الخاصة به إيجابية.

ومن المقرر أن يعزل اللاعب نفسه منزليا ويتناول بروتوكول العلاج بالتنسيق مع الجهاز الطبي للأهلي بقيادة خالد محمود.

وأعلن الأهلي، في وقت سابق إصابة لاعبه محمود عبد المنعم " كهربا " بالفيروس.

كما أعلن الأهلي إصابة صالح جمعة صانع ألعاب الفريق بكورونا.

وقال الأهلي في بيان رسمي إن المسحة الطبية التي خضع لها صالح جمعة جاءت ‏إيجابية، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.‏

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم في تمام التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، صوب أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي لمتابعة ديربي القرن بين الغريمين الزمالك ضد الأهلي في المواجهة المقررة بنهائي دوري أبطال إفريقيا.