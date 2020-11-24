غوارديولا لن يستعجل عودة أغويرو إلى الملاعب

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لندن: أكد الاسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الانكليزي بانه لن يستعجل عودة مهاجمه الارجنتيني وهدافه التاريخي سيرخيو اغويرو الى الملاعب على الرغم من معاناة فريقه من شح في الناحية التهديفية.

وجلس اغويرو على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين طوال مباراة فريقه التي خسرها امام توتنهام صفر-2 في الدوري الانكليزي السبت.

وغاب اغويرو البالغ 32 عاما عن اواخر الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة. وبعد عودة وجيزة الى الملاعب اصيب بتمزق في العضلية الخلفية لساقه الشهر الماضي.

ويعاني سيتي من الناحية التهديفية حيث سجل 10 اهداف فقط في 8 مباريات هذا الموسم لكنه ابلى بلاء افضل على لاصعيد القاري بتسجيله 9 اهداف في 3 مباريات حتى الان.

وقال غوارديولا الثلاثاء "نريد عودة اغويرو الى التمارين لكي يشعر بحالة جيدة هذا هو الاهم بالنسبة الينا".

واضاف "نعمل معه خطوة بخطوة. لدينا العديد من المباريات هذا الموسم وسنحتاج اليه لاحقا. ما نريده منه ان يتعافى بشكل كامل".

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على اولمبياكوس اليوناني اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من دوري ابطال اوروبا وهو يحتاج الى فوز جديد لكي يضمن تأهله الى ثمن النهائي ما يسمح له ايضا بالتركيز على تحسين نتائجه في الدوري المحلي حيث يحتل المركز الثالث عشر.