شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يبزر أهم لاعبين يملكا تمريرات حاسمة فى الأهلى والزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير و محبى الكرة في القارة السمراء إلى مباراة الاهلي والزمالك فى نهائي القرن يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة حيث اللقاء الأهم والذى يحظى باهتمام ومتابعة الملايين من عشاق الساحرة لأنها المرة الأولى فى أفريقيا التى يُقام فيها نهائى دورى أبطال إفريقيا بين فريقين من دولة واحدة.

سلط الكاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الضوء على أفضل لاعبو الفرقين، ونشر فيديو للاعب حسين الشحات عبر حسابه بموقع تويتر، وعلق قائلاً :"رؤية ممتازة وتنفيذ مثالي تمريرة حاسمة حسين الشحات أكثر من صنع تمريرات حاسمة لزملائه هذا الموسم".

وشارك فيديو أخر لنجم الزمالك أحمد سيد زيزو، قائلاً :"لا يوجد لاعب في الزمالك يملك تمريرات حاسمة أكثر من أحمد سيد "زيزو".. زيزو كان أحد أهم أسلحة الفريق على الجناح هذا الموسم".

وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام إذاعة مباراة الأهلى والزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا عبر التليفزيون المصرى من خلال بث المباراة أرضيا على قناة تايم سبورتس.

وبحسب بيان اليوم الثلاثاء، أنهت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين استعداداتها لإذاعة مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي والزمالك ، بتجهيز وتوفير كافة الدعم الفني والتقني من كاميرات وسيارات البث وأطقم عمل نقل المباراة.