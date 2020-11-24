شكرا لقرائتكم خبر عن إيجابية المسحة الثانية لإسماعيل أحمد لاعب سلة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت المسحة الثانية لفيروس كورونا، التي خضع لها إسماعيل أحمد لاعب فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى، والمصاب بفيروس كورونا، إيجابية العينة، التي خضع لها أول أمس، وهو ما يعنى استمراراه فى العزل الصحى لحسن تحسن حالته.

وقال إسماعيل أحمد في تصريحات لليوم السابع أن الأمور تسير على مايرام، ولكن مازال يفقد حاسة الشم، قائلا: "الحمد لله، عملت مسحة ثانية طلعت ايجابية، ومنتظر التحسن، الحمد لله كله تمام بس هو حاسة الشم اللى لسه مرجعتش".

كان إسماعيل أحمد لاعب فريق السلة بنادى الاتحاد السكندرى كشف عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد إيجابية المسحة التى أجراها عقب ظهور بعض الإعراض عليه، حيث قام اللاعب بإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، التى أكدت إصابته بفيروس كورونا.

وقام بعزل نفسه بالمنزل مع والدته التى أصيبت بالفيروس أيضاً، مشيراً إلى أنه بعيد عن التدريبات الجماعية في الفترة الماضية بسبب حصول الفريق علي راحة سلبية مما يتسبب فى عدم وجود اختلاط بلاعبي الفريق.