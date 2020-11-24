شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبد الحميد: الزمالك الأقرب لأفريقيا وهذا الثلاثى الأفضل فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، أن نادى الزمالك هو الأقرب لحصد بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الأهلى الجمعة المقبل.

وقال تامر عبد الحميد في حوار لـ سوبر كورة: "الزمالك أفضل من الأهلى على مستوى الدفاع والهجوم والوسط ولاعبي الفريق الأبيض يستغلون معظم الفرص عكس الأهلى الذى يهدر الكثير من الفرص أمام المرمى".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "الزمالك أفضل من الأهلي في جميع الأحوال، سواء جودة لاعبين أو مواجهات مباشرة بعد الفوز عليه مرتين، أرى الزمالك بطلا لأفريقيا لأنه إذا لم يحدث ذلك مع هذه المجموعة من اللاعبين الكبار لن نحصل عليها لسنوات كثيرة مقبلة".

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جدير بالذكر أن تامر عبد الحميد كان لاعبا نموذجيا ودائما أيقونة في خط الوسط وقاطع الحرارة لجميع الغارات عن مرمى ميت عقبة، وأحد أهم أفراد الجيل الذهبى لنادى الزمالك فى بداية الألفية الثانية وصاحب الهدف التاريخى فى مرمى الرجاء البيضاوى عام 2002، والذى حقق به الأبيض آخر لقب له ببطولة دورى أبطال أفريقيا.