هيثم فاروق لمصراوي: لا أنسى موقف حازم في القمة.. وهذه نقاط قوة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

قال هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق، إن نهائي القرن الذي سيجمع بين الزمالك والأهلي في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل سيستمتع بها أغلب مشاهدي الوطن العربي.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي الزمالك مساء الجمعة بنهائي دوري أبطال إفريقيا على ستاد القاهرة الدولي.

وأضاف فاروق في تصريحات خاصة لمصراوي: "لا يمكن تفوق كفة فريق عن الآخر في أي مباراة نهائية مهما كان اسم الفرق، النسبة متساوية بين الفريقين ومن يقول عكس ذلك يخدع نفسه، الزمالك والأهلي وصلوا للنهائي بعد مشوار طويل من التألق، فهم يمتلكون تاريخ كبير في هذه البطولة".

وتابع: "الأمور لا تقاس بكفاءة اللاعبين بل بالحالة الفنية لكل لاعب في يوم المباراة، من الممكن أن يتوقع البعض فوز الفريق صاحب اللاعبين الأفضل وهذا توقع خاطئ، لأن الأمور تقاس بحالتهم في المباراة".

وواصل المحلل الفني لقنوات "بي إن سبورتس": "أتوقع وأتمنى أن يفوز الزمالك بالمباراة ويحقق البطولة، لاعبو الزمالك لو في حالتهم سيفوز الفريق بالكأس".

وعدّد فاروق نقاط القوة في الزمالك قائلا: "الزمالك يمتلك العديد من نقاط القوة في الملعب، أبرزها لاعبي الأطراف وهما أحمد سيد زيزو وأشرف بنشرقي، اللذان يمتلكان سرعات كبيرة، بالإضافة إلى مصطفى محمد مهاجم الفريق الذي يتمتع بتعامله مع الكرات الرأسية بشكل رائع".

وأكمل: "وسط ملعب الزمالك من أهم نقاط قوته نظراً لقدرة الثلاثي طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما على قطع الكرة وبناء الهجمة وصناعة وإحراز الأهداف، بالإضافة إلى وجود خط دفاع قوي للفريق، كل هذه العوامل قد تساعد الزمالك على الفوز".

وانتقل فاروق للحديث عن تتويج بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2016 قائلا: "موسيماني فاز ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك لأسباب معروفة للجميع، أبرزها خوض الفريق الأبيض النهائي بقائمة بها 14 لاعبا، 11 في الملعب و3 بدلاء".

وتابع: "الجميع يقول أن موسيماني يمتلك خبرات إفريقية، وأنا أقول أيضا أن جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، يمتلك خبرات كبيرة، كرة القدم في إفريقيا هي كرة القدم في أي مكان آخر، لا توجد أي أفضلية لأي مدرب على الآخر، الأمور متساوية".

وتحدث هيثم فاروق الذي لعب للزمالك في الفترة بين عامي 1999 و2001 عن استعداداته لمباراة القمة عندما كان لاعبا: "كانت تبدأ مع صافرة الحكم لنهاية المباراة التي تسبق القمة، كنت حريصا جدا على الحفاظ على وزني وتدريبي وتركيزي طوال الأسبوع وليس يوم المباراة فقط".

وأوضح: "الطالب الذي يذاكر قبل الامتحان هو الذي ينجح، هكذا الأمور في مباراة القمة، مَن يجتهد ويعمل على نفسه سيجد نفسه موفقًا، لذلك على كل لاعب بذل أكبر مجهود في التدريب قبل المباراة".

وواصل: "الوضع اختلف تماماً عندما تحولت إلى مشجع، عندما كنت لاعبا كانت الأمور أكثر هدوءً بشكل كبير، ولكن الآن الأمور أصعب لأني أحلل المباراة، الجماهير تربط المباراة بي، البعض يقول لي (وشك حلو) عندما نفوز، ومن هنا يزداد القلق".

واستعاد هيثم فاروق ذكريات موقف لا ينساه في القمة قائلا: "عندما نجحنا في الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، أتذكر أن في هذا اليوم عاد إلينا حازم إمام من إيطاليا، والجميع كان يتسائل هل يلعب المباراة أو يتم قيده".

وأضاف: "في وقت سريع، انضم إلينا في المعسكر وتواجد في الملعب وتفاجأ الجميع بنزوله فترة الإحماء والتسخين، كانت مفاجأة جميلة وسعيدة لجماهير الزمالك وسيئة لجماهير الأهلي، لأن حازم لعب مباراة كبيرة وصنع هدفين، وفزنا بالدوري في هذا الموسم".

وأتم فاروق تصريحاته موجها رسالة للاعبي الزمالك قال فيها: "أنتم الأفضل فنيًا، لابد من وجود التماسك بينكم، وأنتم الآن لكم اليد العليا، يتبقى الروح العالية يوم المباراة، وبإذن الله ستحتفل جماهير الزمالك برفع محمود شيكابالا قائد الفريق للكأس يوم الجمعة".