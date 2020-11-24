أسامة نبيه: "زد" كيان كبير.. وسيُنتج 100 لاعب مثل صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أكد أسامة نبيه المدير الفني لنادي "زد" المتواجد في الدرجة الثانية، أن الفريق سيكون امتدادًا عظيمًا للكرة المصرية، مشيرًا إلى أن مشروع هذا النادي سيُنتج 100 لاعب مثل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.
وقال نبيه في تصريحات خلال مؤتمر الإعلان عن استحواذ شركة "ZED" على نادي "مصر": "سعيد أن أكون جزءًا من هذا الكيان الكبير، وأتمني أن أكون عند حسن الظن بي".
وأضاف: "زد كيان كبير وسيكون امتدادًا عظيمًا للكرة المصرية".
واختتم المدير الفني لنادي "زد": "هذا المشروع سيكون به ١٠٠ لاعب مثل محمد صلاح، وسعيد بتكليفي بهذه المهمة".
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