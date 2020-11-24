أنسي ساويرس: "زد" سيركز على الصعيد وليس القاهرة فقط.. وهويتنا مختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أكد أنسي ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة "زد للاستثمار الرياضي"، أن ناديه حديث العهد يهدف للتركيز على محافظات الصعيد المصري وليس القاهرة فقط.
وأشار ساويرس في حديثه خلال مؤتمر الإعلان عن استحواذ زد على نادي مصر، إلى أن ناديه يهدف للاهتمام بالمواهب والناشئين بشكل أكبر، مما يجعل له هوية مختلفة.
وقال ساويرس: "سنركز على صعيد مصر وليس على القاهرة فقط، كما أننا بحاجة إلى العمل؛ لتحقيق أشياء إيجابية في بعض الدول الأفريقية، ولكن في المستقبل".
واختتم: "هدفنا رياضي بشكل كامل، نريد الاهتمام بالمواهب والناشئين وسيكون لنا هوية مختلفة".
جدير بالذكر أن شركة "زد للاستثمار الرياضي" نجحت في الاستحواذ على نادي "إف سي مصر"؛ لتبدأ مسيرتها مع كرة القدم المصرية من دوري الدرجة الثانية.
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