نهائي القرن.. الكرات العرضية أبرز أسلحة الزمالك للتغلب على الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

تفصلنا أيام قليلة عن المباراة المنتظرة التي تجمع الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا في الـ27 من نوفمبر الجاري.

ويعتبر "نهائي القرن" الذي يجمع الزمالك والأهلي، هو النهائي القاري الأول الذي يجمع الفريقين في بطولة دوري أبطال أفريقيا، والأول منذ بطولة كأس السوبر الأفريقي عام 1994، والذي حسمه الفريق الأبيض بهدف نظيف في جنوب أفريقيا.

ويبحث الزمالك عن لقبه السادس في البطولة الغائبة عنه منذ عام 2002، عندما فاز بالبطولة على حساب الرجاء المغربي بهدف نظيف.

ومن أجل التتويج بالبطولة الأفريقية سيستخدم الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو، أبرز أسلحته الفنية التي يعتمد عليها خلال الفترة الماضية والتي تحسم له العديد من المباريات مؤخراً.

الكرات العرضية

تعتبر الكرات العرضية سواء الأرضية أو الهوائية التي يعتمد عليها الفريق الأبيض في مبارياته، هي الأبرز على الإطلاق والتي تكررت خلال الفترة الماضية.

الكرات العرضية من أخطر الأسلحة التي يمتلكها الزمالك، وذلك لاعتماد الزمالك على الجناحين المميزين أحمد سيد "زيزو" من الجبهة اليمنى، والمغربي أشرف بنشرقي من الجبهة اليسرى، ولامتلاك الفريق الأبيض لمهاجم قناص هو مصطفى محمد الذي يُجيد الكرات الرأسية بشكل كبير.

وتكرر مشهد إحراز الزمالك لأهداف عن طريق الكرات العرضية في مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء المغربي، إضافة إلى مباراة الفريق الأبيض أمام الأهلي في لقاء الدور الثاني بالدوري المصري، والتي حسمها الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفاز الزمالك على نظيره الرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بفضل هدف أشرف بنشرقي، حيث ينطلق "زيزو" من الجبهة اليسرى بعدما يتخطى الظهير الأيسر للفريق، ويرسل كرة عرضية، حولها الجناح المغربي برأسه داخل الشباك.

وتكرر الهدف ذاته بنفس المشهد في لقاء الإياب بين الفريقين، بعدما تخطى "زيزو"، الظهير الأيسر وأرسل كرة عرضية متقنة قابلها مصطفى محمد برأسية قوية؛ ليُحرز الهدف الثاني لفريقه.

وفي لقاء الزمالك والأهلي الأخير بالدوري، نفذ الفريق الأبيض الهجمة ذاتها -مع العلم أن الزمالك كان يدربه الفرنسي باتريس كارتيرون-، عندما انطلق بنشرقي من الجبهة اليسرى وأرسل كرة عرضية أرضية، حولها "زيزو" بهدف في شباك محمد الشناوي حارس الأهلي.

الهجمات المرتدة

يعتمد الفريق الأبيض في خططه التكتيكية على تنفيذ الهجمات المرتدة، التي يعتمد خلالها على فرجاني ساسي والثلاثي الهجومي الذي يقود خط الهجوم، والتي يضرب عن طريقها عمق دفاع الفرق التي يواجهونها.

وظهر هذا السلاح خلال مباراة الزمالك أمام الأهلي، عندما خطف الزمالك الهدف الثالث في المباراة، عندما قطع أشرف بن شرقي الكرة في منتصف الملعب ومرر كرة، وضع بها محمد أوناجم في مواجهة الشناوي؛ ليقرر اللاعب المغربي تمرير الكرة لأسامة فيصل الذي وضع الكرة في المرمى الخالي.

وتكرر المشهد مرة أخرى في مباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي الأبطال في كرة الهدف الثالث، عندما وضع فرجاني ساسي زميله مصطفى محمد في انفراد تام بعدما لعب كرة طولية في عمق دفاع فريق الرجاء؛ ليسجل المهاجم القناص الهدف بارتياحية تامة.