بث مباشر مباراة برشلونة ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا "كورة اون لاين"

يقدم لكم موقع الوفد مشاهدة مباراة برشلونة ضد دينامو كييف بث مباشر اليوم 24 ,من نوفمبر في منافسات دوري الابطال الاوروبي حيث تجري احداث اللقاء على ملعب مجمع أولمبيسكي الرياضي في مواجهات اياب المرحلة الرابعة من دور المجموعات في البطولة الاوروبية ويمكنكم مشاهدة مباريات اليوم حصريا.

انضم مدرب برشلونة رونالد كومان إلى مدربين آخرين انتقدوا جدول المباريات الأوروبية المزدحم.

لمشاهدة مباراة برشلونة ودينامو كييف

وخسر برشلونة جهود جيرار بيكي، وسيرجي روبرتو، بعد تعرضهما لإصابات خطيرة خلال الهزيمة 0-1 أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني يوم السبت الماضي.

ليتبقى ثلاثة مدافعين فقط في الفريق الأول لمواجهة دينامو كييف.

وبينما كانت الهزيمة أمام أتلتيكو أسوأ بداية لبرشلونة في موسم بالدوري الإسباني

في 29 عاما.

ويلعب برشلونة مباراة اليوم عائداً من هزيمة في اللقاء الأخير في الدوري الاسباني على يد نظيره أتلتيكو مدريد بهدف دون رد . ويسعى ميسي ورفاقه اليوم الى الظهور بصورة مشرفة ومواصلة انتصاراته في بطولة دوري ابطال اوروبا .

تجدون هنا ( بث مباشر برشلونة ودينامو كييف )

تجدون هنا ( بث مباشر مباراة برشلونة )

تشكيل برشلونة المتوقع أمام دينامو كييف

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: ديست، لينجليه، مينجويزا، ألبا.

خط الوسط: بيانيتش، ألينا، ترينكاو.

خط الهجوم: كوتينيو، ديمبلي، جريزمان