المدير الفني الإسباني لسلة الزمالك يصل فجر الأربعاء

يصل الإسباني أجوستين جولبي المدير الفني الجديد لفريق كرة السلة الأول بنادي الزمالك إلى القاهرة فجر اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يتولى جولبي مسئولية سلة الزمالك في الموسم الجديد بعدما تم الاتفاق مع إدارة النادي لقيادة الفريق من أجل تحقيق طموحات الجماهير

بحصد البطولات من جديد.

سلة سيدات الزمالك يهزمن البطل الأوليمبي في الدوري

فاز الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بنادي الزمالك، على فريق البطل الأوليمبي بالانسحاب، حيث كان من المقرر إقامة اللقاء في الثامنة مساء

اليوم الإثنين بصالة نادي أكتوبر ضمن منافسات الدور الأول للدوري الممتاز، لكن انسحب الفريق الآخر.

ورفض الجهاز الفني لسيدات سلة الزمالك بقيادة عماد محمود المدير الفني، منح لاعباته راحة غدا حيث يستأنف الفريق تدريباته في الثامنة مساء الثلاثاء بصالة النادي.

ويستعد الفريق لمباراته أمام فريق 6 أكتوبر المقررة إقامتها مساء الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.