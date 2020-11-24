يصل الإسباني أجوستين جولبي المدير الفني الجديد لفريق كرة السلة الأول بنادي الزمالك إلى القاهرة فجر اليوم الأربعاء.
ومن المقرر أن يتولى جولبي مسئولية سلة الزمالك في الموسم الجديد بعدما تم الاتفاق مع إدارة النادي لقيادة الفريق من أجل تحقيق طموحات الجماهيربحصد البطولات من جديد.
سلة سيدات الزمالك يهزمن البطل الأوليمبي في الدوري
فاز الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بنادي الزمالك، على فريق البطل الأوليمبي بالانسحاب، حيث كان من المقرر إقامة اللقاء في الثامنة مساءاليوم الإثنين بصالة نادي أكتوبر ضمن منافسات الدور الأول للدوري الممتاز، لكن انسحب الفريق الآخر.
ورفض الجهاز الفني لسيدات سلة الزمالك بقيادة عماد محمود المدير الفني، منح لاعباته راحة غدا حيث يستأنف الفريق تدريباته في الثامنة مساء الثلاثاء بصالة النادي.
ويستعد الفريق لمباراته أمام فريق 6 أكتوبر المقررة إقامتها مساء الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر المدير الفني الإسباني لسلة الزمالك يصل فجر الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.