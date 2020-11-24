مشاهدة مباراة تشيلسي ورين اليوم بث مباشر بين سبورت bein sport live HD

أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لفريقتشيلسي الإنجليزى، التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة مضيفه رين الفرنسي، والمقرر إقامتها في تمام الثامنة إلا خمس دقائق، من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "روازون بارك"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، ويقود البلوز فى لقاء اليوم، المهاجم الألمانى تيمو فيرنر، فيما يجلس النجم المغربى حكيم زياش على مقاعد البدلاء.
تشكيل تشيلسي ضد رين
حراسة المرمى: ميندى.
خط الدفاع: أزبيلكويتا - زوما - تياجو سيلفا - بن تشيلويل.
خط الوسط: كوفاسيتش - ماونت - جورجينيو.
خط الهجوم: هودسون أودوى - أبراهام - فيرنر.
ويحتل تشيلسى صدارة المجموعة الخامسة بدورى أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن إشبيلية الإسبانى الوصيف، بينما يأتى رين فى المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة.
وتقام فى نفس المجموعة فى نفس التوقيت مواجهة كراسنودار الروسى وضيفه إشبيلية الإسبانى.
ويسعى تشيلسي لمواصلة انتصاراته في دوري الأبطال وحسم التأهل لدور الستة عشر من المسابقة الأوروبية، حال نجاحه في الفوز وحصد الثلاث نقاط الليلة.
من جانبه، قال فرانك لامبارد، المدير الفني لفريقتشيلسي، فى مؤتمر صحفي قبل مواجهة رين: "نركز بشدة على مواجهة رين ويجب أن نحترم المنافس وما يزال أمامنا وقت حتى الأحد لمباراة توتنهام، تياجو سيلفا لاعب مهم جدا يجلب لنا الخبرة والقيادة".
وعن إمكانية التأهل لدور الـ16 من بوابة رين: "نظرت إلى جدول المباريات وهو قاس، سنلعب بوكسينج داي ثم مباراة بعد بضعة ايام، نحن بحاجة إلى محاولة الفوز فى هذه المباراة، واذا تمكنا من ذلك يمكننا اراحة بعض اللاعبين".
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