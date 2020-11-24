yalla shoot new برشلونة مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة ضد دينامو كييف بث مباشر اليوم دوري أبطال أوروبا

يلتقي فريق برشلونة الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، مع نظيره فريق دينامو كييف الأوكراني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتُقام المباراة في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، في مجمع أولمبيسكي الرياضي في أوكرانيا.

وكانت مباراتهما في الكامب نو، الجولة الماضية، قد انتهت بفوز برشلونة بهدفين مقابل هدف.

ويتطلع برشلونة الذي يقدم مستوى مميز في دوري الأبطال أسوى عن مسابقة الدوري

المحلي، إلى مواصلة مسلسل الانتصارات والاستمرار في التحلق بالصدارة من أجل حسمها الأمور مبكرًا والتأهل إلى الدور المقبل.

في المقابل دينامو كييف يتواجد في المركز الثالث على جدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة، وهذا يدل على ضعفه وعدم تقديمه أداء يشفع له بأن يحصد رصيد أكثر من ذلك.

الفريق الأوكراني أمامه فرصة كبيرة للقتال من أجل محاولة تحقيق الفوز على البرشا للاستمرار في المنافسة بكل قوة واشتعال الصراع على بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل، لذا سيكافح في هذا اللقاء أملاً بأن يخرج بنتيجة إيجابية تبقي على أماله للمنافسة على التأهل.