حقق فريق نادي سموحة للجمباز الإيقاعي نتائج طيبة خلال مشاركته في بطولة الجمهورية (كأس مصر) فردى تحت 8 سنوات مواليد 2013 والمقاومة بصالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر أمس الإثنين. وحصدت ملك محمد حسن المستوى الأول والميدالية الذهبية في أداة الحر وشاهندا خالد محمد المستوى الأول والميدالية الذهبية في أداة الحر وحلا محمد عبد المحسن المستوى الثاني والميدالية الفضية في أداة الحر وتاليا محمد صبري المستوى الثاني والميدالية الفضية في أداة الحر وايلين اسلام احمد محمود . والميدالية الذهبية في أداة الحر وشاهندا خالد محمد المستوى الأول والميدالية الذهبية في أداة الحر وحلا محمد عبد المحسن المستوى الثاني والميدالية الفضية في أداة الحر وتاليا محمد صبري المستوى الثاني والميدالية الفضية في أداة الحر وايلين اسلام احمد محمود . يضم الجهاز الفني مى النجار مديرا فنيا و أحمد كرم مدرب عام اللياقة البدنية و آلاء حافظ مدرب الفريق و سارة داود مدرب مساعد و مصطفى على مدرب لياقه بدنيه و محمود الشويتى المدير الإداري.

كانت هذه تفاصيل خبر نتائج متميزة للجمباز الإيقاعي بنادي سموحة في بطولة الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.