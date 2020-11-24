شكرا لقرائتكم المدير المالى للكاف يكشف قصة نضال عمرو فهمى ضد الفساد ويبرئ أبو ريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس قضايا الفساد المالى التى تورط فيها أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، والتى كانت سبباً فى توقيع عقوبات عليه من قبل الفيفا، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "ساعة مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: فاكرين الله يرحمه ويحسن إليه عمرو مصطفى فهمى، بعد والده وجده تولى منصب سكرتير الاتحاد الأفريقى، وتوليه المسئولية فى هذا المنصب كان مفاجأة، كان معه منظومة محترمة من الشباب وغيروا من شكل الكاف، وفجأة حصل خلاف عنيف جدا مع رئيس الاتحاد الأفريقى، وعمرو من أسرة محترمة جدا، وتمسك بكلامه ووصلت الخلافات إلى إقالته من منصبه مع مجموعة محترمة من المصريين، والغريب أن المصريين الكبار فى الكاف عملوا نفسهم مش شايفين.

من جانبه كشف محمد الشريعى المدير المالى السابق للاتحاد الأفريقى عن كواليس قضايا الفساد المالى التى تورط فيها الكاف والتى كانت سبباً فى ثورة عمرو فهمى وقال فى تصريحات لبرنامج مع شوبير: الكلام بدأ من شهر 11 عندما أطاح أحمد احمد بعدد من الموظفين المصريين وللأسف لم يقف أحد أمامه، عندما ترشح أحمد أحمد لرئاسة الكاف وادعى وقتها بأن عيسى حياتو له أذرع احتاج إلى قصها، وقفت مصر إلى جانبه.

أضاف: كان هناك مجموعة من الإعانات المدفوعة المقدرة بـ 20 ألف دولار يتم تقديمها لرئيس الاتحاد، بالإضافة إلى رحلات العمرة التى قدرت بـ 103 ألف دولار لبعض الأشخاص من دول مختلفة، وبعد الرحلة قال أنها كانت رحلة تفقدية لمقر الاتحاد الأفريقى، وأعتقد أنها كانت عزومة، وهذه الزيارات كانت مدفوعة تذكر اليران ومصروف الجيب وكذلك مصروف الجيب لبعض الأشخاص فى كأس العالم 2018، عندما تحدثنا أنا وعمرو فى هذا الأمر قيل أنهم أعادوا الأموال إلى الاتحاد الأفريقى وهذا يدل على أنهم كانوا يصححون وضع خاطئ

استكمل: هذا بالإضافة إلى شركة الملابس التى تعتبر فى الأساس شركة أجهزة رياضية التى يمتلكها رجل أعمال من مدغشقر، كان يستورد الأجهزة ويوردها للكاف، وفى نفس الوقت تورط فى قضايا تحرش، وحصل على 50 مليون دولار من الاتحاد، وهذا أثر على نصيب مصر فى تنظيم بطولة أفريقيا، وحصلت على 14 مليون فقط، وكان نصيب مصر سيصل إلى 20 مليون على الأقل، وبعد عام ونصف من شكوانا أنا وعمرو فهمى ربنا أظهر الحق، وأرسلت 25 شكوى ضد أحمد أحمد والكاف.

واختتم: أعتقد رحلة أحمد أحمد الخاصة بالعمرة لم يشارك فيها هانى أبو ريدة وبالفعل هو أكد هذا الكلام، وأشك أن ترد فاطمة سامورا التى يتبع لها لجنة الأخلاقيات، اعتبارى أنا وعمرو فهمى وأقول لعمرو فهمى "الله يرحمك ياخويا يا راجل صعب نعوضك".