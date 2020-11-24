شكرا لقرائتكم تقارير سعودية تكشف تلقى عصام الحضرى عروضا من أندية الخليجية لتدريب الحراس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية عن تلقى عصام الحضرى حارس مرمى المنتخب الوطنى الأول السابق عروضا جادة من بعض الأندية السعودية تمهيدا لقيادة حراس المرمى بداية من الموسم الجديد.

كان عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر الأسبق قد أعلن قرار اعتزال الساحرة المستديرة، مؤكداً أنه سوف يتجه لخوض تحدٍ جديد على صعيد تدريب حراس المرمى، وكتب السد العالى عبر حسابه على تويتر "ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس".. الحمد لله أديت رسالتى على الوجه الأكمل، والله يشهد أنني لم أدخر جهدًا ولا عرقًا وأنا أرتدي فانلة منتخب بلادي التي تشرفت بها. وحققت مع زملائي انجازات ستظل محفورة بحروف من ذهب على مدار التاريخ".

قالت صحيفة " الرياضية " السعودية أن عصام الحضري الذى سبق وأن لعب لصفوف حارس فريق التعاون السعودى تلقى أكثر من عرض لتدريب حراس أحد أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بعد إعلان اعتزاله رسميا عقب رحلة استمرت نحو الـ 24 عامًا.

أشارت الصحيفة إلى أن الحارس الدولي المصري أبدى رغبته العمل في دوري المحترفين السعودي، لما يحمله من قوة وإثارة وندية، إذ يسعى أكثر من نادٍ إلى ضمه إلى الجهاز الفني لتدريب الحراس.

المعروف أن عصام الحضرى قد تلقى عرضا شفهيا عبر وسطاء من نادى الوداد المغربى لتدريب حراس مرمى الفريق بداية من الموسم الجديد.