رضا عبدالعال: حالة واحدة سيطلب فيها الأهلي تأجيل نهائي إفريقيا

قال رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك أن مسؤولي القلعة الحمراء سيطلبون تأجيل نهائي إفريقيا يوم الجمعة المقبل حال إصابة محمد الشناوي بالكورونا. واضاف "عبدالعال" خلال لقائه ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "ten" ان الأهلي سيطلب تأجيل المباراة إذا تعرض الشناوي للإصابة بالكورونا بعيدا عن لائحة الاتحاد الأفريقي ولا وجود ثقة فى حراس مرمي الفريق الأخريين. وتابع: الزمالك لديه حراس مرمي مميزين أبوجبل وجنش وعواد وأتمني خوض اللقاء فى نهاية شهر ديسمبر أفضل.

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