شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. الشناوى صمام أمان الأهلاوية فى النهائى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعول الجماهير الأهلاوية آمالا كبيرة على حارس الفريق محمد الشناوى فى مواجهة الزمالك المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبلة فى نهائى تاريخى بين القطبين لأول مرة بدورى أبطال أفريقيا، حيث يمثل الحارس صمام أمان بالنسبة للفريق وللجماهير.

محمد الشناوى حارس يمتلك العديد من الخبرات الدولية والأفريقية التى تمكنه من الحفاظ على شباكه نظيفة فى المباريات المهمة، حيث إنه اصبح يمثل قيمة كبيرة للجماهير الحمراء.

وأشاد "كاف" الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالحارس المصرى محمد الشناوى، وتمريرته للاعب منتخب مصر محمد شريف مؤخرًا، حيث أحرز من خلالها الهدف الثانى لمنتخب مصر في مرمى منتخب توجو في الدقيقة 33 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

ونشر كافٍ، عبر حسابه بموقع تويتر"فيديو" الهدف الثانى لمنتخب مصر أمام توجو، وعلق: "محمد الشناوى إلى شريف هدف.. حارس متعدد المواهب".

ويرصد ”الخليج 365” لقطات للحارس محمد الشناوى فى الصور التالية: