شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الحميد يحتفل بعيد ميلاده الـ"63".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل جمال عبد الحميد، نجم ناديى الأهلى والزمالك السابق وقائد المنتخب المصرى فى بطولة كأس العالم التى أقيمت بإيطاليا عام 1990، اليوم الثلاثاء بعيد ميلاده الـ63 لاسيما أنه من مواليد 24 نوفمبر 1957، بدأ جمال عبد الحميد مسيرته باللعب لمركز شباب عين الصيرة، ثم تقدم للاختبارات بنادي 54 الحربي عام 1976، والتقطته أعين شيكو ليقدمه للكابتن عوضين مدرب أشبال الأهلي.

وبدأ مشواره الكروي مع الأهلي في الـ24 من أبريل سنة 1977، عندما حل بديلاً لنجم الأهلي محمود الخطيب في بداية الشوط الثاني أمام السكة الحديد في الاسبوع الـ26، وسجل باكورة أهدافه بعد مرور 23 دقيقة فقط من مشاركته ليحرز الهدف الثالث والأخير للأهلي في المباراة في شباك أحمد إمام

سجل آخر أهدافه بقميص الأهلي في شباك السرجاني حارس إسكو في الأول من مايو 1982 فى الجولة الـ25 في الدقيقة 67، ليقود الأحمر للفوز بثلاثية نظيفة.

واستمرت مسيرته مع الاهلي ستة سنوات حتى تعرض لإصابة خطيرة في العاشر من أكتوبر 1982 فى كرة مشتركة مع حارس المرمى إكرامي الشحات، غيرت مساره الكروي تماما.

وشهدت مسيرته في الأهلي مشاركته في 110 مباراة، سجل خلالها 33 هدفا، منها 28 في الدوري عبر 91 مباراة، و3 أهداف عبر 10 مباراة في كاس مصر، وهدفين أفريقيا في 9 مباريات.

وحقق مع الأهلي 8 بطولات في 6 سنوات، منها 5 بطولات دوري "1977،1979،1980، 1981،1982"، وبطولتي كاس مصر 1978، 1982.

وباكورة بطولات الأهلي الأفريقية 1982، وكان هداف الأهلي بالتساوي مع الخطيب في دوري موسم 1978/1979 برصيد 7 أهداف.

غاب عن الملاعب موسم 82-1983 للإصابة بعد استغناء الأهلي عنه والتقطه أحمد رفعت مدرب الزمالك، ليبدأ في كتابه تاريخ جديد له مع ناديه الجديد عبر 10 مواسم متتالية.

سجل بقميص الزمالك 96 هدفا عبر 232 مباراة، ليحل خلفا للعندليب عبد الحليم على والمعلم حسن شحاته في صدارة هدافي الزمالك في العقود الست الاخيرة.

سجل "عبد الحميد" 73 هدفا في الدوري يأتي بهم في المركز الرابع في قائمة هدافي الزمالك خلف عبدالحليم علي، وعلي خليل، وحسن شحاته متفوقا على حمادة امام بهدف، سجلهم في 188 مباراة.

وأصبح خامس من يسجل 100 هدف في تاريخ الدوري، عندما سجل هدفا في شباك الإسماعيلي في الدور الثاني 1992/1993، برصيد 101 هدفا في 279 مباراة في الدوري.

وسجل 7 أهداف في بطولة كأس مصر في 12 مباراة، ليصل إجمالي أهدافه في البطولة إلي 10 أهداف في 22 مباراة، ليصل عدد أهدافه المحلية إلي 111 هدفا في 301 مباراة.

كما سجل 16 هدفا إفريقيا عبر 31 مباراة، بقميص الزمالك، ليصل عدد أهدافه الأفريقية إلي 18 هدفا في 40 مباراة، كما سجل هدفا في مشاركة وحيدة في بطولة الأفروأسيوية 1988.

حقق مع الزمالك 9 ألقاب، لتصل ألقابه إلي 17 ، منها 4 دوري بقميص الزمالك مواسم"1984، 1988،1992،1993".

كما حقق لقب كأس مصر مرة واحدة عام 1988، ليصل إلي 3 ألقاب، وتوج بطولة دوري أبطال أفريقيا 3 مرات "1984، 1986، 1993" ليكون أول لاعب يحقق 4 دوري أبطال أفريقيا، وحقق لقب الأفروأسيوي عام 1988.

حصل على لقب هداف الدوري موسم 87/ 1988 برصيد 10 أهداف متفوقا على العميد حسام حسن.

وعلى الصعيد الدولي، بدأ مشواره في عام 1979 عندما ضمه عبدالمنعم الحاج مدرب المنتخب القومي في ذلك الوقت إلى صفوفه للمشاركة في تصفيات دورة موسك، ولعب أولى مبارياته أمام كينيا على ملعب الزمالك وفازت مصر بثلاثية نظيفة.

ومن عام 1984 أصبح نجم نجوم مصر وشارك في الحصول على كأس الأمم الأفريقية عام 1986، ثم واصل تألقه وحمل شارة القيادة في دورة الألعاب الأفريقية بنيروبى 1987، وفازت مصر بالذهبية.

خاض مع المنتخب 76 مباراة دولية، سجل خلالها 21 هدفا جعلته تاسع الهدافين المصريين دوليا وشارك في كأس الأمم بنسختي 1988، 1992، وحمل شارة قيادة المنتخب في مونديال إيطاليا 1990

وفى 14 يونيو 1993، أعلن جمال عبد الحميد نهاية مشواره بالملاعب المصرية حينما شارك فى آخر مباراة رسمية مع الفارس الأبيض بختام دورى "1992-1993" أمام الأهلى وانتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله أيمن منصور، وشارك جمال عبد الحميد بديلا لأيمن منصور في الدقائق الثمانية الأخيرة من أحداث المباراة التي أقيمت باستاد الكلية الحربية، بقيادة تحكيمية للحكم الإماراتى عبدالعزيز الملا.