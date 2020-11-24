شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق الجمعة المقبل في الساعة التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، مباراة مصر الأهلي والزمالك في الجولة النهائية من دوري أبطال أفريقيا.

ما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

1- على شبكة قنوات beIN SPORTS الرياضية.

2- على التردد الأرضي لقناة on time.

كيف يمكن تشغيل التردد الأرضي لقناة on time؟

1- إذا كان تليفزيونك به إريـال داخلي افصل «جاك الدش»، ثم قم بتشغيل الإريـال الداخلي في التليفزيون، وابحث عن الترددات VHF وتردد UHF، وسوف يتيح لك التردد الأخير صورة أكثر نقاء وجودة، ومع البحث سوف تعثر على القنوات الأرضية.

2-- إذا لم يكن بالتلفزيون إريـال داخلي أو تسكن في منطقة بها أبراج سكنية ضخمة، تحجب الاستقبال، افصل طبق الدش، وأحضر «جاك» التليفزيون به مكان لطرفي سلك، ثم أحضر سلك الإريـال القديم أو سلك عادى بطرفين ووصل السلك في الـ«جاك» على أن يكون طرف السلك في إحدى نوافذ منزلك أو البلكونة، ثم ابحث في تردد UHF من خلال ريموت التليفزيون ستجد القنوات الأرضية.

ما عدد الكاميرات الناقلة ؟

تقرر التصوير بـ12 كاميرا وهو نفس عدد الكاميرات التي تم التصوير بها مباراة مصر وتوجو في تصفيات امم افريقيا الاسبوع الماضي في القاهرة.