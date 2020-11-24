شكرا لقرائتكم الأهلي يقرر استبعاد محمد محمود من قائمتي الموسم الجديد بسبب الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج محمد محمود لاعب وسط الأهلي من حسابات الجهاز الفني لناديه في الموسم الجديد بالكامل، وذلك لتعذر قيده في القائمة الجارية وكذلك خلال الميركاتو الشتوي القادم، بعد تلقى الجهاز الفني تقريراً أكد أن غياب اللاعب يمتد حتى شهر مايو القادم، عقب اجرائه جراحة على مستوى الغضروف تحتاج لفترة تأهيل لا تقل عن 6 أشهر مر منهم شهر ونصف فقط.

وأجرى محمد محمود جراحتين على مستوى الرباط الصليبي منذ انتقاله للأهلي الموسم قبل الماضي، الأمر الذي تسبب في حرمان الأهلي من خدماته قبل أن يتعرض لإصابة جديدة على مستوى الغضروف فور انتهائه من عمليه التأهيل الخاصة بجراحة الرباط الصليبي الثانية.

وتعرض محمد محمود للإصابة الأولي بالرباط الصليبي في يناير 2019 ليستمر علاجه 279 يوماً حتى شارك فى أول مران مع ناديه فى 14 أكتوبر الماضى ولم تمر سوى تسعة أيام فقط حتى تلقى اللاعب أسوأ صدمة حينما سقط مجدداً فى مران الاهلى فى 23 اكتوبر الماضى مصاباً بقطع فى الرباط الصليبى بالركبة الأخرى رغم أنه كان قاب قوسين أو أدنى من قيادة المنتخب الاوليمبى فى بطولة كأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً والتى إستضافتها مصر فى نوفمبر الماضى وتوج الفراعنة الصغار أبطالا لها بعد وجود اسمه فى القائمة الاولى التى أعلنها شوقى غريب ، وبعد انتهاء اللاعب من برنامج التأهيل وإقتراب عودته للملاعب شهدت الفترة الماضية معاناة محمد محمود من آلام شديدة فى الركبة بمجرد مشاركته فى التدريبات الجماعية أو تدريبات الكرة وأجرى اللاعب أشعة قبل عدة أسابيع أثبتت إصابته بقطع فى غضروف الركبة ليجري جراحة جديدة ستبعده عن الملاعب مدة أخري.