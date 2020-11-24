«انتظرنا القرار 4 سنوات»..شطة معلقاً على إيقاف رئيس الكاف: كان بيحط "مسيحيين"على قوائم العمرة

كشف عبد المنعم شطة رئيس الإدارة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف سابقا، عن تفاصيل إيقاف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف على خلفية فساد.

وقال "شطة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" والمذاع عبر فضائية "النهار": كنا ننتظر هذا القرار منذ 4 سنوات، هذا الشخص جاء لتصفية حسابات، وأول شيء فعله هو تسريح 8 أشخاص كانوا يعملون في الاتحاد الإفريقي منذ 20 و30 عامًا، وجعلهم يوقعون على أوراق بأنه ليس لهم مستحقات مالية.

وأضاف "شطة" إن أحمد أحمد رئيس الكاف كان يضع ضمن قوائم العمرة مسيحيين، معلقا: كان بيحط مسيحيين على قوائم العمرة.

وفي نفس السياق نفسه تطرق إلى مباراة نهائي دوري ابطال أفريقيا المقرر اقامتها بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل.

وقال "شطة" رئيس الإدارة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف سابق، : لازم نقف كلنا لإخراج المباراة بطريقة تليق بنا، فهي مباراة هامة وعلينا الجاهزية وأن نكون على قدر كبير من الروح الوطنية.