شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستبعد محمد محمود من قائمة الموسم الجديد بقرار طبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج محمد محمود لاعب وسط الأهلي من حسابات الجهاز الفني لناديه في الموسم الجديد بالكامل، وذلك لتعذر قيده في القائمة الجارية وكذلك خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بعد تلقى الجهاز الفني تقريرًا أكد أن غياب اللاعب يمتد حتى شهر مايو المقبل، عقب إجرائه جراحة على مستوى الغضروف تحتاج لفترة تأهيل لا تقل عن 6 أشهر مر منهم شهر ونصف فقط.

وأجرى محمد محمود جراحتين على مستوى الرباط الصليبي منذ انتقاله للأهلي الموسم قبل الماضي، الأمر الذي تسبب في حرمان الأهلي من خدماته قبل أن يتعرض لإصابة جديدة على مستوى الغضروف فور انتهائه من عمليه التأهيل الخاصة بجراحة الرباط الصليبي الثانية.

وتعرض محمد محمود للإصابة الأولي بالرباط الصليبي في يناير 2019 ليستمر علاجه 279 يوماً حتى شارك فى أول مران مع ناديه فى 14 أكتوبر الماضى ولم تمر سوى تسعة أيام فقط حتى تلقى اللاعب أسوأ صدمة حينما سقط مجدداً فى مران الاهلى فى 23 أكتوبر الماضى مصاباً بقطع فى الرباط الصليبى بالركبة الأخرى رغم أنه كان قاب قوسين أو أدنى من قيادة المنتخب الأولمبى فى بطولة كأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً والتى استضافتها مصر فى نوفمبر الماضى وتوج الفراعنة الصغار أبطالا لها بعد وجود اسمه فى القائمة الاولى التى أعلنها شوقى غريب، وبعد انتهاء اللاعب من برنامج التأهيل واقتراب عودته للملاعب شهدت الفترة الماضية معاناة محمد محمود من آلام شديدة فى الركبة بمجرد مشاركته فى التدريبات الجماعية أو تدريبات الكرة وأجرى اللاعب أشعة قبل عدة أسابيع أثبتت إصابته بقطع فى غضروف الركبة ليجري جراحة جديدة ستبعده عن الملاعب مدة أخري.