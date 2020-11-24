مستند .. الأولمبية تطالب اتحاد الكرة بمنع مرتضى منصور من حضور نهائي دوري الأبطال

تلقى اتحاد الكرة خطابًا رسميًا من اللجنة الأولمبية، تطلب فيه منع مرتضى منصور رئيس الزمالك من حضور لقاء الفريق الأبيض أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وذكر مسئولو اللجنة الأولمبية في الخطاب، أن مرتضى منصور معاقب بالإيقاف لمدة 4 سنوات والمدة القانونية للتظلم على العقوبة انتهت كما أن القضاء الإداري رفض الشق المستعجل في طعن مرتضى منصوروأحالته للمفوضين.
وأكد مسئولو اللجنة الأولمبية في الخطاب أنه حفاظًا على سمعة الكرة المصرية وكيان نادي الزمالك باعتباره أحد أكبر أندية مصر وأفريقيا، فإن اتحاد الكرة عليه اتخاذ كافة الإجراءات ومنح الجهات المختصة تعليمات بمنع مرتضى منصور من حضور اللقاء.
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