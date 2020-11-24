قطر: نتوقع حضور مليون زائر في كأس العالم 2022

أكدت فاطمة النعيمي المدير التنفيذي لإدارة الإتصال في اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم مونديال قطر 2022 أن هناك الكثير من التحديات التي واجهتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث في الفترة الماضية، لكن اللجنة عملت جاهدة على التأقلم مع هذه التحديات وتجاوزها مثلما حدث لدى تدشين ملعب المدينة التعليمية الذي تم عبر البث الرقمي، بسبب تداعيات أزمة كورونا التي حالت دون تدشينه على أرضه الملعب نفسه.

ووجهت النعيمي الشكر للجهات الطبية على دورها الكبير خلال فترة الجائحة والتعاون الكبير الذي قامت به مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث .

وقالت النعيمي في حوار مطول مع وسائل الإعلام عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) للحديث عن آخر تجهيزات قطر لإستضافة المونديال تزامنًا مع بدأ العد التنازلي ” لإنطلاق صافرة البداية للبطولة في 21 نوفمبر 2022 أن أزمة فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19 دفعت اللجنة العليا لتوسيع منصاتها الإعلامية عبر وسائل التواصل الإجتماعي بأكثر من لغة وعدم الاقتصار فقط على العربية والإنجليزية، فتم تدشين قنوات باللغة الصينية والأسبانية أيضًا لتوزيع تطورات ومستجدات الاستضافة وأعمال المنشآت على الجماهير بلغتهم التي يفهمونها.

وأوضحت النعيمي أن قرب قطر الجغرافي من دول كبيرة مثل الصين والهند وتركيا والتي لاتبعد سوى ساعات بسيطة سيسهل كثيرًا من عملية السفر للمشجعين للقدوم وحضور مباريات المونديال ،ولذلك نحن نتوقع حضور مايقرب من مليون زائر لمتابعة مباريات البطولة.

وشددت النعيمي على دور الإعلام المحلي الكبير والمهم على مدار 10 سنوات كاملة منذ بداية تقديم ملف قطر لاستضافة مونديال قطر 2022، في إلقاء الضوء على تجهيزات قطر لإستضافة الحدث العالمي ،وإبراز صورة المونديال بأفضل شكل.

وقالت النعيمي حول التجهيزات التي ستكون مخصصة لوسائل الإعلام خلال المونديال : نحن نهتم ونعمل بأقصى جهد من أجل توفير كافة الوسائل للإعلام الذي سيقوم بتغطية مباريات مونديال 2022.

وأشارت إلى أن قطر بعد تدشين ثلاث ملاعب هي ستاد خليفة الدولي وستاد الجنوب ،وستاد المدينة التعليمية، تم الحرص بشكل واضح على أن تكون القاعات والغرف المخصصة للكادر الإعلامي للقيام بتغطيات المؤتمرات الصحفية مطابقة لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال المنافسات الكروية.

وأوضحت أنه في الخطط المستقبلية سيكون المركز الإعلامي الرئيسي في منطقة إستراتيجية لتسهيل مهمة الإنتقال بين الملاعب، وتكون مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية للشعور بالراحة والقيام بدورهم على أكمل وجه.

وبالنسبة للبث التليفزيوني سيتم توفير كل الخدمات في المركز الخاص به بالتنسيق مع الفيفا أيضًا.

وأوضحت أن كل الإدارات في اللجنة العليا تجهز لتجربة مميزة للزوار، خاصة الإعلام الخارجي لتكون رحلته سهلة منذ حجز تذكرة السفر، وحتى وصول إلى الدوحة ثم الوصول لمكان الإقامة، والتنقل لأماكن التغطيات التي سيقوم بها، حيث سنحرص أيضًا على تعريفهم بالثقافة القطرية عبر تجربة سياحية، ليعرف المجتمع العالمي دولة قطر وحسن الضيافة فيها وثقافتها العربية أيضًا.

وأكدت أن من أهم البرامج في اللجنة العليا وبالتعاون مع مؤسسات الدولة والمتطوعين، القيام بإبراز الدور الثقافي لبلادنا، وتوفير تجربة فريدة للزائرين تبقى في أذهانهم مدى الحياة.

وأوضحت المدير التنفيذي لإدارة الإتصال في اللجنة العليا للمشاريع والإرث أن الإستضافات المختلفة التي تقوم بها قطر لعدد من البطولات تساعد بشكل كبيرة من فترة لأخرى في اختبار جاهزية المنشآت، ونقوم بالتعديل وإكتشاف أي سلبيات لتكون الأمور على أحسن ما يكون لدى استضافة بطولة كأس العالم.

وشددت على أن بطولة كأس العالم 2022 سيكون لها إرث مهم فيما بعد البطولة ،ولا يقتصر الأمر على الإستضافة فقط ،حيث سيتم تفكيك مقاعد عدد من الملاعب والتبرع بها لبعض الدول التي تحتاج لبنية تحتية رياضية، موضحة أن كل الملاعب يتم تجهيزها بأحدث الوسائل التكنولوجية التي تخدم الجميع لدى فترة إقامة البطولة ولا تكون قديمة وهذا كان من الأمور التي حرصنا عليها لدى تصميم هذه الملاعب وإنشائها .