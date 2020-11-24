إبراهيموفيتش يغيب عن ميلان بعد تعرضه لإصابة أمام نابولي

أعلن نادي إيسي ميلان الإيطالي عن مدة غياب مهاجمه السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة نابولي في الدوري الإيطالي مساء أمس الأحد.
وبحسب بيان ميلان الرسمي، فإن إبراهيموفيتش سيغيب لمدة لا تقل عن أسبوعين، بعد تعرضه لإصابة عضلية في فوزالروسونيري (3-1) على نابولي أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.
كما أوضح المتحدث الرسمي باسم ميلان أن إبراهيموفيتش سيحتاج من أسبوعين إلى ثلاثة للتعافي من الإصابة التي تعرض لها، مؤكدًا أنه لن يتم استعجال عودة النجم السويدي إلى الملاعب.
وسيغيب اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا على الأرجح عن مواجهتي ليل الفرنسي وسيلتيك الاسكتلندي في بطولة الدوري الأوروبي، يومي الخميس: 26 نوفمبر الجاري، والثالث من ديسمبر القادم.
وسجل النجم السويدي عشرة أهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم حتى الآن، منفردًا بصدارة ترتيب الهدافين بفارق هدفين عن نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو.
جدير بالذكر أن إبراهيموفيتش سجل هدفين في انتصار ميلان على نابولي، ليتصدر الفريق اللومباردي ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 20 نقطة.
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