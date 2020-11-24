رئيس ميلان سعيد بوضعية الفريق.. “نمتلك أصغر معدل اعمار بين فرق اوروبا، ومالديني يتعلم بسرعة”

يتصدر نادي ميلان الدوري الإيطالي برصيد 20 نقطة من ثماني مباريات، ما جعل التسلسل الهرمي في النادي بداية من الرئيس باولو سكاروني سعيداً للغاية بالعودة إلى الواجهة حتى الآن في 2020-21.

واعترف باولو سكاروني بسعادته بوضعية ميلان الحالية وقال لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: “إنه لمن دواعي سرورنا أننا اصبحنا في أفضل فترة ممكنة. لدينا أصغر معدل اعمار بين فرق أوروبا ونحقق نتائج رائعة”.

وتابع: “الآن، لدينا سلسلة من المباريات الصعبة ولدينا بعض الإصابات المؤسفة ولكن كل شيء سيسر على ما يرام”.

مالديني ومنصب المدير الرياضي

وعن المدير الرياضي للنادي الاسطورة “باولو مالديني” أضاف رئيس ميلان، أنه يتعلم بسرعة وأكد أن الروسونيري يمكن أن يتطلع إلى الأمام بتفاؤل كبير.

وقال سكاروني: “كان عليه (مالديني) أيضًا أن يتعلم، فلا أحد يولد مديرًا. ثم فإنه بالطبع يعرف كل شيء عن كرة القدم”.

وختم بالقول: “كانت عملية التعلم سريعة. تم العثور على توازن مهم، يمكننا التطلع إلى المستقبل بتفاؤل كبير”.

ويواصل ميلان مشواره المثير هذا الموسم بمواجهة ليل الفرنسي في الدوري الأوروبي يوم الخميس، قبل أن يلعب مع فيورنتينا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في نهاية هذا الأسبوع.

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