أتلتيك بيلباو يسحق ريال بيتيس برباعية نظيفة

هزم أتلتيك بيلباو ضيفه ريال بيتيس بأربع أهداف دون رد، الاثنين، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.
افتتح أصحاب الأرض باب التسجيل مُبكرًا، بهدف عكسي سجله مدافع بيتيس فيكتور رويز عند الدقيقة 9 بالخطأ في مرمى فريقه، ثم ضاعف اللاعب اندير كابا النتيجة بهدف ثان جاء مع الدقيقة 33.
وواصل بيلباو أفضليته المطلقة على اللقاء في شوطه الثاني، ليتمكن الفريق من إضافة هدفين مُتتاليين، عن طريق كل من المهاجم إيكار مونياين وزميله أليكس بيرينجور، وذلك في الدقيقتين 59 و68.
وبهذا، صعد أتلتيك بيلباو إلى المركز الثامن بعدما رفع الفريق رصيده للنقطة 12، متقدمًا بفارق الأهداف عن ريال بيتيس الذي تراجع للمركز الحادي عشر.
المصدر: وكالات
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