بيرنلي يحقق فوزه الأول منذ انطلاق الدوري وساوثهامبتون يهزم وولفرهامبتون 

حقق بيرنلي فوزه الأول في الموسم بتغلبه على ضيفه كريستال بالاس 1-صفر الإثنين في المرحلة التاسعة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



ويدين بيرنلي بالفوز إلى النيوزيلندي كريس وود الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة من اللقاء، مانحاً فريقه نقطته الخامسة فقط ليصعد إلى المركز السابع عشر أمام فولهام (4 نقاط) ووست بروميتش ألبيون (3) وشيفيلد يونايتد (1)، علماً بأن الأخيرين باتا الفريقين الوحيدين من دون فوز حتى الآن.



وفي المقابل، تجمد رصيد كريستال بالاس عند 13 نقطة في المركز العاشر بعد تلقيه هزيمته الثانية في آخر ثلاث مراحل والرابعة هذا الموسم، والأولى على ملعب بيرنلي منذ أيلول/سبتمبر 2017.



وتأثر بالاس بغياب مهاجمه الإيفواري ويلفريد زاها لإصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفاد مدربه روي هودجسون في وقت سابق الإثنين، قائلا "لقد جاءت نتيجته إيجابية لسوء الحظ وبالتالي وضع نفسه في الحجر الذاتي".



وشكل غياب زاها الذي وصل إلى 199 مباراة في الدوري الممتاز، ضربة لبالاس لاسيما أن ابن الـ28 عاما سجل 5 أهداف مع تمريرتين حاسمتين هذا الموسم.



وفي مباراة أخرى، حسم التعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله مواجهة وولفرهامبتون مع ضيفه ساوثهامبتون.



وتقدم ساوثهامبتون بالنتيجة أولا بهدف جاء مع حلول الدقيقة 58، أحرزه المهاجم المهاجم ثيو والكوت بعدما حول بقدمه اليمنى، تمريرة عرضية قدمها له زميله تشي آدامز، داخل مرمى الحارس روي باتريسيو.



ونجح وولفرهامبتون في معادلة الكفة عند الدقيقة 75، من تسديدة قوية أطلقها المكسيكي راؤول خيمينيز، ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى ساوثهامبتون، لتجد قدم البرتغالي بيدرو نيتو الذي أودعها الشباك بسهولة.



وبهذا، رفع وولفرهامبتون رصيده إلى النقطة 14 في المركز التاسع، في حين وصل ساوثهامبتون للنقطة 17 في المركز الخامس.

المصدر: وكالات