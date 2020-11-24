الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «كورونا»

علّل مسؤول في لعبة جماعية، أن سبب غياب لاعبين مؤثرين هو الإصابة العضلية، وليس فيروس كورونا، ما أدى إلى خسارة فريقه مباراته الأخيرة.

ضغوط

يواجه مسؤول بارز في لجنة مهمة باتحاد لعبة جماعية ضغوطاً كبيرة من مقربين منه لتغيير طريقة تعامله مع الإعلام بشفافية، كون طريقته الحالية ستجلب عليه المزيد من الانتقادات.

راتب

قال وكيل لاعبين إن موكله اللاعب اشترط على إدارة ناديه المحترف اللعب أساسياً بشكل دائم، يستثنى من ذلك عند التعرض للإصابة، مقابل الموافقة على راتب شهري مخفض.

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