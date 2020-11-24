الامارات | 5 مباريات في انطلاق دوري «أقوياء اليد»

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات في انطلاق دوري «أقوياء اليد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق في السابعة من مساء اليوم، دوري «أقوياء اليد» للموسم الجديد 2020-2021، إذ تقام خمس مباريات لحساب الجولة الأولى من مرحلة الذهاب، يدشن في الأولى منها فريق الشارقة حملة الدفاع عن لقبه بلقاء ضيفه الوصل، على أن يستضيف وصيفه النصر فريق الوحدة، ويحل بني ياس ضيفاً على شباب الأهلي، ويلتقي الظفرة جاره الجزيرة على صالة الأخير، ويدشن الوافد الجديد لمسابقات كرة اليد دبا الحصن أولى مبارياته باستضافة مليحة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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