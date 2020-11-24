الامارات | أضعف لاعبي الجولة السادسة.. غوستافو لم يسدّد وراموس يمرّر إلى الخلف

شكرا لقرائتكم خبر عن أضعف لاعبي الجولة السادسة.. غوستافو لم يسدّد وراموس يمرّر إلى الخلف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، تألق عدد من اللاعبين في قيادة فرقهم لتحقيق الفوز، أبرزهم الإيطالي إيغور كورنادو الذي أسهم في فوز الشارقة على النصر 2-1، وتعزيز «الملك» لموقعه في صدارة لائحة الترتيب، كما تألق المهاجم الدولي علي مبخوت بإحرازه هدفين قاد بهما الجزيرة للتغلب على شباب الأهلي 5-3، بينما في الوقت نفسه، سجل العديد من اللاعبين أرقاماً سلبية جعلتهم ضمن أقل اللاعبين أداءً في الجولة السادسة.

ويعد لاعب عجمان، البرازيلي غوستافو دي مارو، في صدارة اللاعبين الذين ظهروا بمستوى مخيب، إذ شارك مع «البرتقالي» في خمس مباريات، وجاءت إحصاءاته مع الفريق ضعيفة جداً، في المباراة التي خسرها عجمان أمام الوحدة بثلاثة أهداف دون رد، خصوصاً أنه لمس الكرة 22 مرة فقط، ولم يحرز أو يصنع أي أهداف، كما خسر المواجهات الثنائية مع لاعبي «العنابي» خمس مرات، وفاز بها مرتين، وخسر الكرات الهوائية مرتين، ولم يفز بها في أي مرة، وسدد الكرة مرة واحدة خارج المرمى وارتكب مخالفة واحدة.

أما بالنسبة إلى إحصاءاته بشكل عام منذ بداية الدوري، لعب مع الفريق بمعدل دقائق 301 دقيقة، ولم يحرز أي أهداف، وبلغت عدد الكرات التي سددها ثماني كرات جاءت منها كرتان باتجاه المرمى، كما لم يصنع أي أهداف لفريقه.

وينطبق الأمر نفسه على لاعب حتا الزامبي موابي موسوندا الذي شارك مع «الإعصار» في خمس مباريات، ولم يحرز أي أهداف وسدد ثماني كرات فقط في المباريات الخمس، كان منها ثلاث باتجاه المرمى، وارتكب سبع مخالفات، كما حصل على بطاقة صفراء، ونسبة نجاح تمريراته في ملعب المنافس ضعيفة تبلغ 35%، ونسبة مراوغاته 33%.

وسجّل موسوندا إحصاءات ضعيفة في مباراة حتا التي خسرها أمام الفجيرة بهدف دون رد، إذ لمس اللاعب الزامبي الكرة 31 مرة، ولم يصنع أي فرص للتهديف، وخسر المواجهات الثنائية 12 مرة، وفاز بها خمس مرات، وخسر المنافسة على الكرات العالية أربع مرات، وفاز بها ست مرات، وسدد أربع كرات، جاءت منها كرة واحدة باتجاه المرمى، وارتكب مخالفتين.

من جهته، ظهر لاعب الرأس الأخضر هيلدون راموس بمستوى ضعيف جداً مع شباب الأهلي أمام الجزيرة، ما أسهم في خروجه من اللقاء عقب نهاية الشوط الأول، إذ لمس راموس الكرة 29 مرة، ولم يحرز أو يصنع أي فرصة للتهديف، وخسر الكرة ثلاث مرات وحصل عليها مرتين، كما استرجع الكرة ثلاث مرات، ورغم أن دوره صناعة الأهداف إلا أنه مرر الكرة إلى الخلف خمس مرات، ومررها إلى الأمام ثلاث مرات فقط، في المقابل سدد الكرة مرة واحدة باتجاه المرمى، مهدراً فرصة محققة لـ«فرسان دبي».

وسجل راموس أرقاماً ضعيفة خلال مشاركته مع شباب الأهلي منذ بداية الموسم، إذ لعب ست مباريات بمعدل دقائق بلغ 357 دقيقة، وبلغ عدد الكرات التي سددها أربع كرات، جاءت منها ثلاث كرات باتجاه المرمى، ولم يحرز أي أهداف، بينما أسهم في إحراز ثلاثة أهداف.

بدوره، قدم البرازيلي رامون لوبيز مردوداً ضعيفاً مع خورفكان في مباراة الفريق أمام الظفرة التي انتهت بخسارة «النسور» بهدفين دون رد، إذ لمس لوبيز الكرة 35 مرة، ولم يصنع أي فرص لتسجيل الأهداف، وعلى مستوى الفوز بالمنافسات الثنائية مع لاعبي الظفرة، فاز بالكرة أربع مرات وخسرها في ست مناسبات، واستعاد الكرة ثلاث مرات، بينما فاز في الكرات الهوائية ثلاث مرات، وخسرها أربع مرات، وعلى صعيد الهجوم سدد الكرة مرتين خارج المرمى، ووقع في مصيدة التسلل مرتين.

وبشكل عام جاءت إحصاءات رامون لوبيز مع خورفكان ضعيفة منذ بداية الموسم، إذ شارك في خمس مباريات بمعدل دقائق بلغ 437 دقيقة، وسدد ثماني كرات جاءت منها كرتان باتجاه المرمى، وبلغت نسبة نجاحه في مراوغة اللاعبين المنافسين 44%، بينما لم يصنع أي فرص لإحراز الأهداف لزملائه في الفريق، وحصل على إنذارين، بعدما ارتكب ست مخالفات، وحصل على ثماني مخالفات.

في المقابل، واصل اللاعب الهولندي براندلي كواس الظهور بمستوى ضعيف مع النصر، بعدما لعب 88 دقيقة في مباراة «العميد» أمام الشارقة، التي انتهت بفوز «الملك» بهدفين مقابل هدف، إذ لمس كواس الكرة 57 مرة، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، وتمكن من استعادة الكرة ست مرات، وفاز بها في المواجهات الثنائية ست مرات، وخسرها خمس مرات، بينما فاز بالكرات الهوائية مرة واحدة، ولم يسدد أي كرة طوال المباراة، وبصفة عامة شارك كواس مع النصر في ست مباريات بالدوري بمعدل دقائق بلغ 529 دقيقة، وأحرز هدفاً واحداً، وحصل على إنذار واحد، وصنع هدفاً واحداً لزملائه في «الأزرق».

- لاعب عجمان غوستافو في صدارة اللاعبين الذين ظهروا بمستوى مخيب.

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