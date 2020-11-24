الامارات | الوحدة ضيفاً على الظفرة في اختبار صدارة دوري السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة ضيفاً على الظفرة في اختبار صدارة دوري السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل فريق كرة السلة بنادي الوحدة في السابعة من مساء اليوم ضيفاً على الظفرة، في لقاء قمة على صدارة فرق المجموعة الثانية ضمن الأسبوع الرابع من منافسات الدوري التمهيدي لبطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، والذي يشهد أيضاً ولحساب المجموعة ذاتها حلول الجزيرة ضيفاً على بني ياس.

ويدخل الوحدة المباراة بشعار الحفاظ على الصدارة والارتقاء إلى النقطة الثامنة، فيما يسعى الظفرة لاقتناص نقطتي المباراة والارتقاء إلى النقطة السادسة التي تمكنه من فرض نفسه شريكاً في الصدارة.

وعلى صالة الجزيرة، يسعى صاحب الضيافة إلى حصد انتصاره الأول، فيما يطلب بني ياس تحقيق انتصاره الثاني.

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