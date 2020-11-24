الامارات | «استقبال ار ام» بطلاً لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في المغرب

شكرا لقرائتكم خبر عن «استقبال ار ام» بطلاً لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج المهر «استقبال ار ام» بلقب المحطة الحادية عشرة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت في مضمار أنفا الرملي بالدار البيضاء، أول من أمس، ضمن سلسلة سباقات النسخة السابعة والعشرين للكأس التي تتواصل في المضامير العربية، بعد ختام جولاتها الأوروبية والأميركية.

وقال بيان صحافي: «تمكن المهر المغربي (استقبال ار ام) الذي يعود لإسطبلات سايس، وينحدر من نسل (يخلف مور) والأم (نجوى مور)، من حسم لقب المحطة المغربية التي شهدت مشاركة 11 خيلاً، لمسافة 2100 متر، والمخصصة للخيول من سن أربع سنوات فما فوق، ضمن فئة ليستد، وبلغ مجموع جوائزها 100 ألف يورو، ونجح البطل بإشراف المدرب حسناوي رشيد والفارس زهير مديحي في قطع مسافة السباق بزمن 2:27:52 دقيقة، وحل بالمرتبة الثانية (فوزي الملس) للمالك فال ستد، بإشراف المدرب فاطمي الشرطي والفارس تهامي زركان، وجاء في المركز الثالث (ايشاك معمورة) للمالك جالوبي ريسينغ، بإشراف المدرب سيرج جيرارد، والفارس موسى محمد».

من جهته، أشاد المشرف العام على سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة فيصل الرحماني، بالنجاحات الكبيرة التي تحققها الكأس في المضامير العربية، مبيناً أن محطة المملكة المغربية تمثل واحدة من أهم المحطات في الأجندة السنوية.

وأضاف: «الإمارات تكسب رهان التحديات وصناعة الإنجازات في المجالات كافة، ونحن نحرص كل الحرص على تجسيد هذا الشعار في خططنا التطويرية، لمواصلة تحقيق المزيد من المنجزات لمسيرة الخيل العربي».

وتقام سلسلة السباقات بهدف إعلاء شأن الخيل العربي الأصيل، وتعزيز حضوره في مشهد السباقات العالمية، ودعم الملاك والمربين للاهتمام بالخيول العربية.

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