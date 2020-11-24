الامارات | 11 ديسمبر موعداً لانطلاق دوري السيدات للطائرة

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شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ديسمبر موعداً لانطلاق دوري السيدات للطائرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد اتحاد الكرة الطائرة يوم الحادي عشر من شهر ديسمبر المقبل موعداً لانطلاقة مسابقة دوري السيدات بمشاركة 10 فرق جرى تقسيمها على مجموعتين، وتلعب كل مجموعة «دوري» من دورين لتحديد ترتيب الفرق من الأول حتى الخامس، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي.
وسيشهد الأسبوع الأول مواجهات ساخنة بين أكاديمية فاطمة بنت مبارك والوسطى الرياضي للمرأة، وستقام المباراة على صالة أكاديمية فاطمة بنت مبارك، فيما سيخرج آي كير لمواجهة اسبريا على صالة صلاح الدين، ويستضيف شباب الأهلي إيليت، بينما تختتم المباريات بمواجهة ويلد كات أمام الشرقية الرياضي للمرأة والتي ستقام على صالة سيدات الشارقة.
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