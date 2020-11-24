الامارات | برشلونة وتشلسي ويوفنتوس تطلب التأهل المبكر في أبطال أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة وتشلسي ويوفنتوس تطلب التأهل المبكر في أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتطلع أندية برشلونة ويوفنتوس وتشلسي وإشبيلية إلى حسم تأهلها، اليوم، إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وذلك قبل جولتين على ختام دور المجموعات.

يسعى برشلونة إلى نسيان مشكلاته المحلية، حيث تعرض لثالث هزيمة في الدوري الاسباني أمام أتلتيكو مدريد صفر-1، هي الاولى له أمام منافسه منذ 10 سنوات، ليقبع في المركز الـ12، وهو يحل ضيفاً على دينامو كييف الأوكراني في المجموعة السابعة، مفتقداً مدافعيه المصابين، الاسبوع الماضي، جيرار بيكيه وسيرجي روبرتو.

ويتصدر برشلونة الترتيب (9 نقاط)، أمام يوفنتوس الإيطالي (6) الذي يستقبل فرنتسفاروش المجري صاحب نقطة بالتساوي مع دينامو كييف، علماً أن فارق المواجهات المباشرة يحسم موقع فريقين يتعادلان بالنقاط. وسيضع الفوز برشلونة في ثمن النهائي، على أمل تصدر مجموعته للمرة الـ22 (رقم قياسي)، فيما يأمل يوفنتوس إحراز النقاط لمرافقته أيضاً بحال فوزهما.

وفي المجموعة الخامسة، يبحث كل من تشلسي الإنجليزي وإشبيلية الاسباني عن بطاقتين مبكرتين، عندما يحل الأول على رين الفرنسي، والثاني على كراسنودار الروسي في مباراتين تقامان في توقيت مبكر. وفي حال فوزهما، سيرفع حاملا لقب الدوري الأوروبي في السنتين الأخيرتين رصيدهما إلى 10 نقاط، وبفارق 9 نقاط عن متذيلي الترتيب، وبالتالي يضمنان التأهل قبل جولتين من ختام دور المجموعات.

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