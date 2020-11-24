الامارات | رفع جوائز موسم الجوجيتسو إلى 5 ملايين درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن رفع جوائز موسم الجوجيتسو إلى 5 ملايين درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الجوجيتسو عن خارطة بطولات الموسم الجديد 2021، الذي يستهل في 15 يناير المقبل، فيما تم خلاله إضافة «بطولة الإمارات الوطنية»، إلى كل من بطولات «كأس رئيس الدولة» و«دوري نائب رئيس الدولة» و«بطولة أم الإمارات للسيدات»، ورفع إجمالي الجوائز المالية في الموسم الجديد إلى أكثر من خمسة ملايين درهم.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده اتحاد الجوجيتسو، أمس، بتقنية الاتصال المرئي، بحضور نائب رئيس الاتحاد محمد الظاهري، والأمين العام فهد الشامسي، ومدير الإدارة الفنية مبارك المنهالي.

وقال الظاهري، في كلمته بالمؤتمر: «تم زيادة إجمالي جوائزه المالية من مليونين إلى أكثر من خمسة ملايين درهم، وإضافة بطولة الإمارات الوطنية، التي تمنح اللاعبين نقاطاً تصنيفية».

بدوره قال مدير الإدارة الفنية للاتحاد مبارك المنهالي: «يدشن الموسم في 15 يناير من خلال الجولة الأولى من بطولة أم الإمارات للسيدات، على أن تقام في الشهر ذاته الجولة الافتتاحية لبطولتي كأس رئيس الدولة، ودوري نائب رئيس الدولة، على أن تتبع لاحقاً بانطلاق بقية البطولات الأخرى».

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